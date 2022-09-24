Samsung, gelecekteki telefonlarda yüz tanıma sistemi için çift ekran altı kamera kullanabilir

Samsung, gelecekteki telefonların güvenliğini artırmak için yeni bir sistem üzerinde çalışıyor olabilir. Şirketin yeni aldığı bir patent, gelecekteki telefonlarda yüz tanıma sistemi için çift ekran altı kameranın kullanılması ihtimalini artırdı.
Samsung, yüz tanıma sistemi için çift ekran altı kamera sisteminin patentini aldı
Samsung, yüz tanıma teknolojisini geliştirmesine yardımcı olacak çift ekran altı kamera (UDC) teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu kurulum, telefon sahibinin yüzünü aynı anda birden çok açıdan taramanın bir yolunu içerebilir. Böylece telefonun kilidini açmak için bir 3D/stereoskopik tarama oluşturur. Şu anda ise UDC teknolojisi sadece Samsung Galaxy Z Fold 4'te bulunmakta.
Samsung'un aldığı bu yeni patent Galaxy Club tarafından ortaya çıktı. UDC teknolojisi sayesinde farklı kameralardan birden fazla tarama almak daha doğru bir resim sağlayabilir ve kameralar yüzü farklı açılardan taradığından kullanıcının yüz ayrıntılarında daha derine inilebilir. Bu da teorik olarak 2D bir görüntüye kıyasla daha az yanıltıcı olacaktır. Böylece bu iki kamera tüm yüz tanımayı birleştirip daha güvenli hale getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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