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    Samsung Galaxy S23 serisinin boyutları ortaya çıktı

    Samsung'un önümüzdeki sene tanıtması beklenen Galaxy S23 serisi hakkında sızıntılar çıkmaya devam ediyor. Son söylentiye göreyse Galaxy S23, önceki nesline kıyasla daha kalın ve daha uzun olabilir.
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    Samsung Galaxy S23 serisinin boyutları ortaya çıktı
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    Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtması beklenen Galaxy S23 serisi ile ilgili söylentiler, ne tür bir ekran ve kamera sunabileceğini geçtiğimiz günlerde ortaya koydu. Şimdi, yeni bir gönderi, telefonun hangi boyutlarla gelebileceğini de ortaya koydu

    İşte Samsung Galaxy S23 serisinin ortaya çıkan özellikleri:

    Tanınmış tipster Ice Universe tarafından Twitter'da paylaşılan bir gönderiye göre Samsung Galaxy S23'ün standart varyantı, bu yılki selefi Galaxy S22 ile neredeyse aynı boyutlara sahip olacak gibi görünüyor. 

    Samsung Galaxy S23 serisinin boyutları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Paylaşıma göre yeni nesil Samsung Galaxy S23, eskisinden 0,3 mm daha geniş ve 0,3 mm daha uzun olacak. Ancak, bu değişikliğin nedeninin ne olabileceği henüz net değil. Söylentilere göre, Galaxy S23, 6.1 inç full HD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak.

    Samsung Galaxy S23 Ultra ise 5.000 mAh pil ile gelecek ve 3088 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.8 inç ekrana sahip olacak. Bu nedenle telefon ekran boyutu ve pil kapasitesi bakımından Galaxy S22 Ultra ile aynı kalacak. Son olarak telefon Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak.

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