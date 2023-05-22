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    Gelişim büyük olacak: Samsung, gelişmiş 3nm ve 4nm üretim süreçlerini tanıtacak

    Samsung, yarı iletken teknolojilerinde halen TSMC’nin gerisinde olsa da yatırımlarına ve gelişim hedeflerine devam ediyor. Firma, çok yakında gelişmiş 3nm ve 4nm üretim süreçlerini tanıtacak.
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    Samsung, gelişmiş 3nm ve 4nm üretim süreçlerini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Yarı iletkenler daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Bu alanda üretim açısından endüstrinin tartışmasız lideri olan TSMC, performans ve verimlilik noktasında rakiplerinden önde kalmaya devam ediyor. Öte yandan TSMC’nin en güçlü ve büyük rakibi olan Samsung ise daha gelişmiş üretim süreçlerini çok yakında tanıtacak.

    Belirtilenlere göre Samsung Foundry, geliştirilmiş 3nm ve 4nm çip üretim süreçlerini Haziran ayında VLSI Symposium 2023'te tanıtacak. Etkinlik 11-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Japonya'nın Kyoto kentinde gerçekleştirilecek. Çip endüstrisi etkinliği sırasında Güney Koreli çip üreticisi ikinci nesil 3nm ve dördüncü nesil 4nm süreçlerini detaylandıracak.

    Samsung yeni nesil 3nm ve 4nm süreçlerine geçiyor

    Samsung, gelişmiş 3nm ve 4nm üretim süreçlerini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Her iki yeni süreç de daha fazla müşteri kazanmasına yardımcı olacağı için Samsung Foundry için önemli. Hatırlanacağı üzere Samsung’un 4nm süreci ve TSMC’nin 4nm süreci kadar kadar verimli olmadığı için çok eleştirilmişti. Ancak Samsung Foundry'nin yeni SF3 (3nm GAP) ve SF4X (4nm EUV) süreçleri kullanılarak üretilen yongalar daha iyi performans ve verimlilik getirecek.

    Samsung, gelişmiş 3nm ve 4nm üretim süreçlerini tanıtacak Tam Boyutta Gör

    Samsung Foundry'nin SF3 çip üretim süreci 3nm GAP teknolojisini kullanacak. Yeni süreç, Samsung'un MBCFET (Multi-Bridge-Channel Field-Effect Transistors) adını verdiği geliştirilmiş GAA (Gate All Around) transistörüne dayanıyor. SF4 (4nm EUV LPP) ile karşılaştırıldığında, SF3'ün aynı güçte yüzde 22 daha hızlı veya aynı saat hızlarında ve transistör sayısında yüzde 34 daha fazla verimli olduğu söyleniyor. Ayrıca zar alanı bakımından da yüzde 21 daha küçük bir alan sunuluyor. Bu arada yıllardır, GAA sürecinin birincil avantajlarından birinin aynı hücre tiplerinde değişen nanosheet kanal genişlikleri olduğu söyleniyordu. Samsung Foundry ise SF3 sürecinin bunu destekleyeceğini söylüyor. Dolayısıyla buradan SF3E'nin (birinci nesil 3nm süreci) bunu tam olarak desteklemediği çıkarımı yapılabilir.

    Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Gen 4 için kullanılabilir

    Samsung, gelişmiş 3nm ve 4nm üretim süreçlerini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Genellikle Samsung'un birinci nesil çip üretim süreçleri yaygın olarak kullanılmazken, sonraki nesiller çeşitli çip firmaları tarafından kullanılıyor. Samsung Foundry'nin siciline bakılırsa, ikinci nesil 3nm çip üretim teknolojisi en az bir büyük çip müşterisi tarafından kullanılmasını bekleyebiliriz. Ek olarak bazı söylentiler, Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Gen 4'ün SF3 sürecini kullanabileceğini iddia ediyor.

    Bu arada Güney Koreli firmanın sunucu CPU'ları ve GPU'lar gibi yüksek performanslı bilgi işlem uygulamaları için kullanılmak üzere tasarlanan dördüncü nesil 4nm süreci, SF4'e (ikinci nesil 4nm) kıyasla yüzde 10 performans artışı ve yüzde 23 iyileştirilmiş güç verimliliği sunuyor. Bu yeni süreç, TSMC'nin sırasıyla 2024 ve 2025 yıllarında kullanıma sunulacak olan N4P (ikinci nesil 4nm) ve N4X (üçüncü nesil 4nm) düğümleriyle rekabet edecek.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 2 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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