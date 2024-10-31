Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Hindistan pazarındaki liderliğini büyük indirimlerle kutluyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon dünyasının en büyük pazarlarından biri olan Hindistan’daki başarısını ciddi indirim kampanyalarıyla kutluyor.

    Samsung, Hindistan pazarındaki liderliğini indirimlerle kutluyor Tam Boyutta Gör

    Samsung, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde de Hindistan'da değer açısından lider akıllı telefon markası olarak konumunu korumayı başardı. Güney Koreli teknoloji devi, bu başarıyı kutlamak amacıyla Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerini almak isteyenler için çeşitli cazip kampanyalar duyurdu.

    Counterpoint Research verilerine göre Samsung, 2024’ün üçüncü çeyreğinde Hindistan akıllı telefon pazarında %23’lük bir pazar payına sahip olarak, bu dönemde pazardaki en yüksek değer hacmine katkı sağladı. Bu durum, bir önceki yıla göre %12’lik bir artış gösteriyor ve pazardaki premium cihazlara yönelik artan ilgi ve taksit imkanları gibi agresif pazarlama stratejilerinin etkisini yansıtıyor.

    Araştırma analisti Prachir Singh’e göre Samsung’un bu başarısının arkasında, üst segment Galaxy S serisinin yanı sıra orta segment Galaxy A serisinde de sunulan yapay zeka destekli yeni özelliklerin yer alması yatıyor. Bu strateji, kullanıcıları daha yüksek fiyat segmentlerine yönlendirerek markanın değerini artırdı. Ayrıca, satış hacminde de %3'lük bir yıllık artış görülüyor; bu durum, festival sezonunun erken başlamasıyla birlikte perakendecilerin stoklarını hazırlamasına bağlanıyor. Ancak satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yavaş bir tempoyla başladı.

    Samsung, son stratejik adımlarından biri olarak en yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 için de özel indirimler sunuyor. Sınırlı süreli bu kampanya kapsamında Galaxy Z Fold 6, 1.753 $ gibi bir fiyatla ve 24 aylık faizsiz taksit seçeneğiyle alınabiliyor. Galaxy Z Flip 6 ise 1.089 $ fiyat etiketiyle aynı taksit planıyla sunulmakta. Bu cihazların normal fiyatları sırasıyla 1.999 $ ve 1.307 $ olarak belirlenmiş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Kagansiii 23 saat önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw 4 serisi neden tutulmuyor birini ararken 3 kere dıt sesi karnım ağrıyor ama tuvaletim gelmiyor bilgisayar kendini yeniden başlatıyor opel insignia 1.6 cdti kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız