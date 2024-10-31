Samsung, Hindistan pazarındaki liderliğini büyük indirimlerle kutluyor

Samsung, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde de Hindistan'da değer açısından lider akıllı telefon markası olarak konumunu korumayı başardı. Güney Koreli teknoloji devi, bu başarıyı kutlamak amacıyla Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerini almak isteyenler için çeşitli cazip kampanyalar duyurdu.
Counterpoint Research verilerine göre Samsung, 2024’ün üçüncü çeyreğinde Hindistan akıllı telefon pazarında %23’lük bir pazar payına sahip olarak, bu dönemde pazardaki en yüksek değer hacmine katkı sağladı. Bu durum, bir önceki yıla göre %12’lik bir artış gösteriyor ve pazardaki premium cihazlara yönelik artan ilgi ve taksit imkanları gibi agresif pazarlama stratejilerinin etkisini yansıtıyor.
Araştırma analisti Prachir Singh’e göre Samsung’un bu başarısının arkasında, üst segment Galaxy S serisinin yanı sıra orta segment Galaxy A serisinde de sunulan yapay zeka destekli yeni özelliklerin yer alması yatıyor. Bu strateji, kullanıcıları daha yüksek fiyat segmentlerine yönlendirerek markanın değerini artırdı. Ayrıca, satış hacminde de %3'lük bir yıllık artış görülüyor; bu durum, festival sezonunun erken başlamasıyla birlikte perakendecilerin stoklarını hazırlamasına bağlanıyor. Ancak satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yavaş bir tempoyla başladı.
Samsung, son stratejik adımlarından biri olarak en yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 için de özel indirimler sunuyor. Sınırlı süreli bu kampanya kapsamında Galaxy Z Fold 6, 1.753 $ gibi bir fiyatla ve 24 aylık faizsiz taksit seçeneğiyle alınabiliyor. Galaxy Z Flip 6 ise 1.089 $ fiyat etiketiyle aynı taksit planıyla sunulmakta. Bu cihazların normal fiyatları sırasıyla 1.999 $ ve 1.307 $ olarak belirlenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D