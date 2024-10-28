Casio’nun yeni koleksiyonluk modeli adeta bir servet değerinde

Casio, Japon kılıç ustalarının geleneklerinden esinlenerek tasarlanan yeni sınırlı üretim bir G-SHOCK MR-G modeli duyurdu. Kasım 2024’te piyasaya sürülecek olan G-SHOCK MRG-B2000JS-1A, hem geleneksel el işçiliğini hem de modern teknolojiyi bir araya getiriyor. Yalnızca 800 adet üretilecek olan bu model, koleksiyoncuların ilgisini çekecek.
Bu MR-G saatin tasarımı, G-SHOCK için ünlü kılıç ustası Kamiyama Teruhira tarafından özel olarak üretilen Juryoku-Maru: San isimli katanadan ilham alıyor. Saatin çerçevesi, el yapımı kılıçların kenar desenlerini yansıtan rekristalize titanyumdan yapılmış. Saatin kasasında kullanılan mavi-gri AIP kaplama, katana bıçağının parıltılı görünümünü andırıyor. Ayrıca, kordon üzerinde uygulanan aogai-nuri adında bir lak teknik ile anaçör, inci gibi parlayan desenler oluşturulmuş. Bu detay, ışığın farklı açılarında ince bir parıltı yaratarak saatin zarif ve göz alıcı bir hale gelmesini sağlıyor. Her bir saat, Kamiyama Teruhira tarafından elle işlenmiş bir yazı ile numaralandırılıyor ve bu da her modele benzersiz bir dokunuş katıyor.
Geleneksel tasarımıyla dikkat çeken bu model, aynı zamanda modern fonksiyonları da barındırıyor. Kadran, Japon kılıç kabzalarında bulunan geleneksel bir elmas deseni olan hishimaki-gara’yı yansıtırken, saat indeksleri de kılıç eğrilerini çağrıştıran detaylarla donatılmış. Bu estetik özellikler, saatin kılıç sanatından ilham alan genel tasarımını güçlendiriyor.
Fonksiyonel olarak da oldukça gelişmiş olan bu MR-G modeli, Bluetooth bağlantısı, güneş enerjisi ile çalışma ve radyo kontrollü zamanlama gibi özellikler içeriyor. Safir kristal camı ve titanyum alaşımı kasası sayesinde çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olan bu model, G-SHOCK’un sağlamlık standartlarına sadık kalıyor.
Yalnızca 800 adet ile sınırlı olan bu modelin koleksiyoncular için özel bir parça olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık olarak 8.000$ fiyatla satışa sunulacak olan bu saat, hem geleneksel Japon kılıç sanatına saygı duruşu niteliğinde hem de modern teknolojiye sahip bir koleksiyon ürünü olarak dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu