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Samsung i5700 Galaxy Spica için Android v2.1 güncellemesi gündeme geldi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,8b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung'un Android platformunu kullanan ikinci modeli ünvanını taşıyan i5700 Galaxy Spica'ya bu aydan itibaren Android v2.1 (Eclair) güncellemesi geliyor.

Firmanın resmi sitesinden veya PC Studio 7 yazılımı aracılığıyla yapılabilecek güncelleme sayesinde telefonun arayüzünün ve multimedya - mesajlaşma fonksiyonlarının bir adım öteye taşıcağı (örn: ihtiyaç ve ilgiler doğrultusunda farklı ana ekranlar oluşturulabilecek, augmented reality teknolojisi desteği vb) ifade ediliyor. Güncellemenin başta Almanya olmak üzere kademeli olarak Avrupa, Ortadoğu, Asya, Afrika ülkelerinde ortaya çıkacağı söylenmekte.

Galaxy Spica'nın teknik özellikleri merak edenler için şu şekilde;

Dört band GSM - HSDPA şebekesi desteği, 3.2 inç boyutunda 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, ivme sensörü, microSD kart girişi, 800 MHz işlemci, 3.2 megapiksel kamera, WI-FI, A-GPS, Bluetooth v2.1 + A2DP, dijital pusula ve 1500 mAh lityum iyon batarya.

Basın duyurusu için tıklayın


http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=462535 Yorum Yaz
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okankan 9 yıl
Resmi olmayan Fireware işlemi için greaky.com/...
adresine bakabilirsiniz.

Video için : youtube.com/...
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labirent300a 9 yıl
samsung un destek hattına danıştım güncellemenin ne zaman türkiye için geçerli olacağını gündemde öyle bir güncelleme mevcut değil ama 1.6 güncellemesi yakında gelebilir dediler.
bu arada market yazılımı olmadığı için bana program kurabilmem için bu siteyi önerdiler

slideme.org/...
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