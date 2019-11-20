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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung ikinci katlanabilir telefonunu tanıttı: Galaxy W20 5G

    Samsung bir süredir gündemi meşgul eden ikinci katlanabilir telefonunu resmen tanıttı. Galaxy W20 5G olarak adlandırılan cihaz Galaxy Fold'un 5G özellikli versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung ikinci katlanabilir telefonunu tanıttı: Galaxy W20 5G
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    Samsung Çin'de Galaxy W20 5G adlı ikinci katlanabilir telefonunu tanıttı. Aslına bakılırsa cihaz Galaxy Fold'un 5G özellikli versiyonu olarak tanımlanabilir. Zira temel özellikleri itibarıyla Galaxy Fold‘dan çok farklı görünmüyor. Güney Koreli şirket yeni katlanabilir telefonunun fiyatını açıklamadı ancak Aralık ayında satın alınabileceğini doğruladı.

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    Galaxy W20 5G, 2152 × 1536 piksel çözünürlük ve HDR10+ desteği sunan 7.3 inç esnek ekrana sahip. Ayrıca 1680 × 720 piksel çözünürlükte 4.6 inçlik bir kapak ekranı var. Cihaz gücünü ise 2.96 GHz hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 855+ platformundan alıyor. Yonga setinin aynı zamanda Snapdragon X50 LTE 5G modem içerdiğini de belirtelim.

    Samsung ikinci katlanabilir telefonunu tanıttı: Galaxy W20 5G

    Üç arka iki ön kamera

    Katlanabilir telefonun arka kapağında 12 megapiksel ana sensör, 16 megapiksel geniş açılı lens ve 12 megapiksel telefoto kamera içeren üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Cihazın iç ekranının sağ üst köşesinde ise 10 megapiksel + 8 megapiksel sensörden oluşan çift selfie kamerası var. Galaxy W20 5G, 15W hızlı şarjı destekleyen 4.235 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.



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    Askaparta 1 gün
    Birinci oldu da ikinciye başlamışlar.
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    Imarex 2 gün
    Biraz tasarımını değiştirseydiler bari gördüğüm en kötü telefon tasarımlarından biri bide akıllı telefon sektöründe liderler
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    DH Misafiri 2 gün
    Samsung yine devrim yapmış. RIP 5Gsiz Iphone
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    Imarex 2 gün DH Misafiri
    Ne devrimi yapmış acaba 5 g için daha erken 5g'li telefonlar çıkıyor ama kullanım alanı çok dar 5g için en az 2020'nin sonları iPhone 12'de 5g'li bir şekilde gelicek tam zamanında çıkarıcak apple
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