Samsung ikinci katlanabilir telefonunu tanıttı: Galaxy W20 5G

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Samsung Çin'de Galaxy W20 5G adlı ikinci katlanabilir telefonunu tanıttı. Aslına bakılırsa cihaz Galaxy Fold'un 5G özellikli versiyonu olarak tanımlanabilir. Zira temel özellikleri itibarıyla Galaxy Fold‘dan çok farklı görünmüyor. Güney Koreli şirket yeni katlanabilir telefonunun fiyatını açıklamadı ancak Aralık ayında satın alınabileceğini doğruladı.

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Galaxy W20 5G, 2152 × 1536 piksel çözünürlük ve HDR10+ desteği sunan 7.3 inç esnek ekrana sahip. Ayrıca 1680 × 720 piksel çözünürlükte 4.6 inçlik bir kapak ekranı var. Cihaz gücünü ise 2.96 GHz hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 855+ platformundan alıyor. Yonga setinin aynı zamanda Snapdragon X50 LTE 5G modem içerdiğini de belirtelim.

Üç arka iki ön kamera

Katlanabilir telefonun arka kapağında 12 megapiksel ana sensör, 16 megapiksel geniş açılı lens ve 12 megapiksel telefoto kamera içeren üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Cihazın iç ekranının sağ üst köşesinde ise 10 megapiksel + 8 megapiksel sensörden oluşan çift selfie kamerası var. Galaxy W20 5G, 15W hızlı şarjı destekleyen 4.235 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.