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    Anlık Bildirim

    Samsung, ikinci nesil 3nm yonga üretimi için denemelere başlıyor

    Samsung, 3nm yonga üretiminde TSMC ile olan farkı kapatmayı hedefliyor. Yeni gelen bilgiler ise Samsung, ikinci nesil 3nm süreci olan SF3 için üretim denemelerine başlıyor.
    Samsung, ikinci nesil 3nm yonga üretimi için denemelere başlıyor Tam Boyutta Gör
    Endüstri kaynaklarına göre Samsung Foundry, SF3 olarak bilinen 2. Nesil 3nm sınıfı süreç teknolojisinde çiplerin deneme üretimine başladı. Şirketin önümüzdeki altı ay içinde yüzde 60'ın üzerinde bir verim elde etmeyi hedeflediği bildiriliyor. Firma tarafından bu bilgiler resmi olarak onaylanmasa da Samsung’un SF3’e geçiş yapması sektör için olukça önemli.

    Samsung ikinci nesil 3nm’ye geçiyor

    Samsung'un SF3 düğümünde üretilen yongaların performansını ve güvenilirliğini test ettiği bildiriliyor. Bu arada, Samsung'un SF3'ü kullanmayı planladığı bildirilen ilk ürün, şirketin yaklaşmakta olan Galaxy Watch 7 serisi olabilir. Bununla birlikte önümüzdeki yıl çıkacak Galaxy S25 serisinde de yine aynı süreci temel alan Exynos 2500 yongasını göreceğiz.

    Samsung, ikinci nesil 3nm yonga üretimi için denemelere başlıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, SF3 fabrikasyonunun GAA transistörler ile birlikte daha fazla tasarım esnekliği sunacağına inanıyor. Bu, ihtiyaç duyan devreler için daha düşük güç ve daha yüksek performans elde edilmesine ve tasarımları optimize ederek transistör yoğunluğunun artırılmasına olanak tanıyor. Öte yandan Samsung’un son resmi güncellemesi de 2024'ün ikinci yarısında SF3 (2. Nesil 3nm sınıfı) üretim sürecinde çiplerin yüksek hacimli üretimine başlayacağı yönündeydi. Dolayısıyla Samsung’un şimdiden deneme üretimine başlamış olması gerekiyor, bu da güncel raporları doğruluyor.

    Bununla birlikte rapor, transistör sayısı, kalıp boyutu, performans, güç tüketimi gibi diğer önemli özelliklerini açıklamadan varsayımsal bir test çipi için yüzde 60'lık bir verim hedefinden bahsediyor.

    Firmalar hata yoğunluğu (hatalar devreleri öldürür ve çipleri satılamaz hale getirir) ve performans değişkenliği (performans veya güç hedeflerini tutturamayan çipler de satılamaz) için mücadele eder. Genellikler yüzde 60 verim oranı çok sınırda kabul edilir. Ancak dediğimiz raporda bahsedilen verimin tam olarak neyi ima ettiği belirsiz. Öte yandan bu oran deneme üretimi için de geçerli olabilir. Seri üretime kadar bu verim oranı elbette yükseltilebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 13 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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