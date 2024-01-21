Samsung, ikinci nesil 3nm yonga üretimi için denemelere başlıyor

Samsung ikinci nesil 3nm’ye geçiyor
Samsung'un SF3 düğümünde üretilen yongaların performansını ve güvenilirliğini test ettiği bildiriliyor. Bu arada, Samsung'un SF3'ü kullanmayı planladığı bildirilen ilk ürün, şirketin yaklaşmakta olan Galaxy Watch 7 serisi olabilir. Bununla birlikte önümüzdeki yıl çıkacak Galaxy S25 serisinde de yine aynı süreci temel alan Exynos 2500 yongasını göreceğiz.
Bununla birlikte rapor, transistör sayısı, kalıp boyutu, performans, güç tüketimi gibi diğer önemli özelliklerini açıklamadan varsayımsal bir test çipi için yüzde 60'lık bir verim hedefinden bahsediyor.
Firmalar hata yoğunluğu (hatalar devreleri öldürür ve çipleri satılamaz hale getirir) ve performans değişkenliği (performans veya güç hedeflerini tutturamayan çipler de satılamaz) için mücadele eder. Genellikler yüzde 60 verim oranı çok sınırda kabul edilir. Ancak dediğimiz raporda bahsedilen verimin tam olarak neyi ima ettiği belirsiz. Öte yandan bu oran deneme üretimi için de geçerli olabilir. Seri üretime kadar bu verim oranı elbette yükseltilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.