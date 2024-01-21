Pil canavarı: Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max ile karşılaştırıldı

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Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından ilk batarya testi sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. Kaçıranlar için Galaxy S24 ve S24+ Exynos 2400, S24 Ultra modeli ise Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile geliyor. Peki Samsung'un yeni amiral gemisi, rakiplerine karşı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max karşı karşıya

Paylaşılan videoya baktığımızda, Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro ve S23 Ultra'nın sosyal medya uygulamaları, kamera ve oyunlar gibi yoğun kullanımda test edildiğini görüyoruz. Kısaca gerçekçi bir günlük kullanım modeli simüle edilerek, telefonların ekranı cihaz kapanana kadar sürekli açık bırakılıyor.

Sonuçlara gelirsek testte ilk kapanan cihaz yaklaşık 8 saat 10 dakika kullanım süresiyle Galaxy S23 Ultra oldu. Telefonun tıpkı S24 Ultra'da olduğu gibi 5.000mAh pil kapasine sahip olduğunu belirtelim. Ardından kapanan diğer iki cihaz ise sırasıyla 10 saat ve 10 saat 20 dakika kullanım süreleriyle, Pixel 8 Pro ve iPhone 15 Pro Max oldu.

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Ancak rakipleri ile kıyaslandığında iPhone 15 Pro Max'in 4.441mAh pile sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Yani 550mAh civarında bir fark söz konusu. Galaxy S24 Ultra ise, hiç kapanmadan 10 saat 59 dakika pil süresi ile yarışı birinci tamamlıyor. Bu süre, benzer kapasiteli S23 Ultra'ya kayda değer bir yükseliş. Tabi ki bunun arkasında yonga seti iyileştirmeleri ve Samsung'un yazılım optimizasyonları yer alıyor. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro, Galaxy S23 Ultra pil süresi

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