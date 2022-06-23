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    Samsung ISOCELL HP3 en küçük 200MP sensör oldu

    Samsung ISOCELL HP3 sensör modeli 200MP çözünürlüğe ulaşırken sektörün en küçük piksel boyutlarına sahip. Bu da kasa içerisinde alandan tasarruf edilmesini sağlıyor. 
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    Samsung ISOCELL HP3
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    Mobil kamera sensörleri alanında Sony halen liderliğini devam ettirse de Samsung yeni ve dikkat çekici modellerle rakibini zorlamaya çalışıyor. Samsung ISOCELL HP3 en küçük mobil sensör oldu.

    Samsung ISOCELL HP3 neler sunuyor?

    Samsung ISOCELL HP3 sensörü 200MP çözünürlüğünde. Çözünürlük yarışında Samsung farkı daha da açmış durumda ancak bu kez farklı bir durum ortaya çıkıyor. Yeni sensör 1/1.4 büyüklüğünde ve 0.56 mikron piksel boyutuna sahip. Bu da onu en küçük kamera sensörü yapıyor.

    Piksel boyutlarının küçülmesi haliyle ışık performansının da düşmesine neden oluyor. Samsung 4 pikseli bir araya getirerek 1.12 mikron, 9 pikseli bir araya getirerek 2.24 mikron eşdeğerinde görüntü elde edebiliyor.

    Önceki nesle göre yüzde 20 daha küçük olan sensör böylece telefon kasalarında alandan kazanacak. Tüm pikseller üzerinden otomatik odaklama yapabilen Super QPD, 8K 30fps, 4K 120fps, Smart-ISO Pro, daha iyi HDR şeklinde özellikler mevcut. Samsung ISOCELL HP3 ilerleyen aylarda kullanıma sunulacak.

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