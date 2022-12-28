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    MIUI 14 güncellemesi 9 akıllı telefon için daha hazır: İşte listesi

    Xiaomi yeni MIUI 14 arayüzünü olabildiğince fazla cihaza getirmeye çalışıyor. Aktarılan bilgilere göre şirket 9 akıllı telefon için daha kararlı MIUI 14 güncellemesini hazır hale getirdi.
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    MIUI 14 güncellemesi 9 telefon için daha hazır: İşte listesi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi kısa süre önce tanıttığı MIUI 14 arayüzünü mümkün olduğunca fazla cihaza entegre etmeye çalışıyor. Çinli teknoloji devi bu yöndeki girişimlerini sürdürürken 9 akıllı telefonun daha yakında yeni ürün yazılımını alacağı ortaya çıktı.

    Şirket geçtiğimiz günlerde MIUI 14'ü en önce alması beklenen modelleri doğrulamıştı. Xiaomiui internet sitesinin raporuna göre önümüzdeki aylarda en az 14 yeni cihaz MIUI 14 güncellemesi alacak. Elbette ki güncelleme ilk önce Çin'de sunulacak.

    MIUI 14 güncellemesi 9 telefon için daha hazır: İşte listesi Tam Boyutta Gör

    Listede aşağıdaki modeller yer alıyor:

    • Redmi Note 10 Pro 5G / POCO X3 GT (V14.0.1.0.TKPCNXM)
    • Xiaomi CIVI 2 (V14.0.1.0.TLLCNXM)
    • Redmi K40 Pro / Pro+ (V14.0.2.0.TKKCNXM)
    • Xiaomi 12X V14.0.2.0.TLDCNXM (psyche)
    • Mi 11 LE / Xiaomi 11 lite 5G NE V14.0.3.0.TKOCNXM (lisa)
    • Xiaomi Mi 11 Ultra V14.0.2.0.TKACNXM (star)
    • Xiaomi Mi 11 V14.0.3.0.TKBCNXM (venus)
    • Redmi K40 / POCO F3 V14.0.2.0.TKHCNXM (alioth)
    • Redmi Note 11 Pro / Pro+V14.0.1.0.TKTCNXM (pissarro)
    MIUI 14 güncellemesi 9 telefon için daha hazır: İşte listesi Tam Boyutta Gör
    Yukarıda listelenen akıllı telefonlardan bazıları MIUI 14 alacak olmasına rağmen ürün yazılımı Android 13 tabanlı olmayacak. Xiaomi'nin cihazların yaşını göz önünde bulundurularak bu telefonları Android 12'de tutmaya devam edeceği bildiriliyor.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 22 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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