MIUI 14 güncellemesi 9 akıllı telefon için daha hazır: İşte listesi

Tam Boyutta Gör Xiaomi kısa süre önce tanıttığı MIUI 14 arayüzünü mümkün olduğunca fazla cihaza entegre etmeye çalışıyor. Çinli teknoloji devi bu yöndeki girişimlerini sürdürürken 9 akıllı telefonun daha yakında yeni ürün yazılımını alacağı ortaya çıktı.

2023 yılının en çok beklenen akıllı telefonları listelendi 2 sa. önce eklendi

Şirket geçtiğimiz günlerde MIUI 14'ü en önce alması beklenen modelleri doğrulamıştı. Xiaomiui internet sitesinin raporuna göre önümüzdeki aylarda en az 14 yeni cihaz MIUI 14 güncellemesi alacak. Elbette ki güncelleme ilk önce Çin'de sunulacak.

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Listede aşağıdaki modeller yer alıyor:

Redmi Note 10 Pro 5G / POCO X3 GT (V14.0.1.0.TKPCNXM)

Xiaomi CIVI 2 (V14.0.1.0.TLLCNXM)

Redmi K40 Pro / Pro+ (V14.0.2.0.TKKCNXM)

Xiaomi 12X V14.0.2.0.TLDCNXM (psyche)

Mi 11 LE / Xiaomi 11 lite 5G NE V14.0.3.0.TKOCNXM (lisa)

Xiaomi Mi 11 Ultra V14.0.2.0.TKACNXM (star)

Xiaomi Mi 11 V14.0.3.0.TKBCNXM (venus)

Redmi K40 / POCO F3 V14.0.2.0.TKHCNXM (alioth)

Redmi Note 11 Pro / Pro+V14.0.1.0.TKTCNXM (pissarro)

Tam Boyutta Gör Yukarıda listelenen akıllı telefonlardan bazıları MIUI 14 alacak olmasına rağmen ürün yazılımı Android 13 tabanlı olmayacak. Xiaomi'nin cihazların yaşını göz önünde bulundurularak bu telefonları Android 12'de tutmaya devam edeceği bildiriliyor.

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MIUI 14 güncellemesi 9 telefon için daha hazır: İşte listesi