MIUI 14 güncellemesi 9 akıllı telefon için daha hazır: İşte listesi

Şirket geçtiğimiz günlerde MIUI 14'ü en önce alması beklenen modelleri doğrulamıştı. Xiaomiui internet sitesinin raporuna göre önümüzdeki aylarda en az 14 yeni cihaz MIUI 14 güncellemesi alacak. Elbette ki güncelleme ilk önce Çin'de sunulacak.
Listede aşağıdaki modeller yer alıyor:
- Redmi Note 10 Pro 5G / POCO X3 GT (V14.0.1.0.TKPCNXM)
- Xiaomi CIVI 2 (V14.0.1.0.TLLCNXM)
- Redmi K40 Pro / Pro+ (V14.0.2.0.TKKCNXM)
- Xiaomi 12X V14.0.2.0.TLDCNXM (psyche)
- Mi 11 LE / Xiaomi 11 lite 5G NE V14.0.3.0.TKOCNXM (lisa)
- Xiaomi Mi 11 Ultra V14.0.2.0.TKACNXM (star)
- Xiaomi Mi 11 V14.0.3.0.TKBCNXM (venus)
- Redmi K40 / POCO F3 V14.0.2.0.TKHCNXM (alioth)
- Redmi Note 11 Pro / Pro+V14.0.1.0.TKTCNXM (pissarro)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d