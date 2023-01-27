Samsung kamera odaklı Galaxy K serisini yeniden canlandırıyor

Samsung'un şu anda Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A ve Galaxy M olmak üzere dört ana akıllı telefon serisi var. Yakında şirket Galaxy K'yi de geri getirecek. Hatırlayacağınız üzere seri kapsamında piyasaya sürülen son model 2014 yılında çıkış yapan Galaxy K Zoom'du.
Cihazın ön yüzü sıradan bir akıllı telefon olarak tasarlanırken arka tarafında tam teşekküllü bir kamera ünitesi vardı. Odak ve diyafram açıklığına ince ayar yapmayı mümkün kılıyordu. Ancak seri o yıllarda çok popüler değildi.
Yeni Galaxy K telefonlar yolda
Yakında piyasaya sürülecek Samsung Galaxy K748 isimli model Bluetooth SIG sertifikası aldı. Böylece cihazın Bluetooth 5.3 desteği sunacağı netleşti. Daha önce Galaxy K741 ve Galaxy K746 modelleri de BIS tarafından sertifikalandırılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?