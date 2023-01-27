Tam Boyutta Gör Samsung, 1 Şubat'ta tanıtılacak Galaxy S23 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarının lansmanına hazırlanıyor. Etkinliğe sayılı günler kala Güney Koreli şirketin kamera odaklı Galaxy K serisini yeniden canlandıracağına dair bilgiler ortaya çıktı.

Bütçe telefonu Samsung Galaxy A54'ün pil kapasitesi belli oldu 16 sa. önce eklendi

Samsung'un şu anda Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A ve Galaxy M olmak üzere dört ana akıllı telefon serisi var. Yakında şirket Galaxy K'yi de geri getirecek. Hatırlayacağınız üzere seri kapsamında piyasaya sürülen son model 2014 yılında çıkış yapan Galaxy K Zoom'du.

Cihazın ön yüzü sıradan bir akıllı telefon olarak tasarlanırken arka tarafında tam teşekküllü bir kamera ünitesi vardı. Odak ve diyafram açıklığına ince ayar yapmayı mümkün kılıyordu. Ancak seri o yıllarda çok popüler değildi.

Tam Boyutta Gör

Yeni Galaxy K telefonlar yolda

Yakında piyasaya sürülecek Samsung Galaxy K748 isimli model Bluetooth SIG sertifikası aldı. Böylece cihazın Bluetooth 5.3 desteği sunacağı netleşti. Daha önce Galaxy K741 ve Galaxy K746 modelleri de BIS tarafından sertifikalandırılmıştı.

Tam Boyutta Gör Galaxy K serisi akıllı telefonların sertifika web sitelerinde listelenmesi yakında satışa sunulacaklarına işaret ediyor. Şu an için yeni modellerin teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi yok. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung kamera odaklı Galaxy K serisini yeniden canlandırıyor