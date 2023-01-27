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    Samsung kamera odaklı Galaxy K serisini yeniden canlandırıyor

    Samsung'un tam teşekküllü kamera ünitesiyle fark yaratan Galaxy K serisini geri getireceği bildiriliyor. Ailenin yeni üyeleri bazı sertifika kuruluşlarının veritabanlarında listelendi.
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    Samsung kamera odaklı Galaxy K serisini yeniden canlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, 1 Şubat'ta tanıtılacak Galaxy S23 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarının lansmanına hazırlanıyor. Etkinliğe sayılı günler kala Güney Koreli şirketin kamera odaklı Galaxy K serisini yeniden canlandıracağına dair bilgiler ortaya çıktı.

    Samsung'un şu anda Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A ve Galaxy M olmak üzere dört ana akıllı telefon serisi var. Yakında şirket Galaxy K'yi de geri getirecek. Hatırlayacağınız üzere seri kapsamında piyasaya sürülen son model 2014 yılında çıkış yapan Galaxy K Zoom'du.

    Cihazın ön yüzü sıradan bir akıllı telefon olarak tasarlanırken arka tarafında tam teşekküllü bir kamera ünitesi vardı. Odak ve diyafram açıklığına ince ayar yapmayı mümkün kılıyordu. Ancak seri o yıllarda çok popüler değildi.

    Samsung kamera odaklı Galaxy K serisini yeniden canlandırıyor Tam Boyutta Gör

    Yeni Galaxy K telefonlar yolda

    Yakında piyasaya sürülecek Samsung Galaxy K748 isimli model Bluetooth SIG sertifikası aldı. Böylece cihazın Bluetooth 5.3 desteği sunacağı netleşti. Daha önce Galaxy K741 ve Galaxy K746 modelleri de BIS tarafından sertifikalandırılmıştı.

    Samsung kamera odaklı Galaxy K serisini yeniden canlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Galaxy K serisi akıllı telefonların sertifika web sitelerinde listelenmesi yakında satışa sunulacaklarına işaret ediyor. Şu an için yeni modellerin teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi yok. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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