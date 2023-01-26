Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bütçe telefonu Samsung Galaxy A54'ün kilit özellikleri belli oldu

    Uzun zamandır söylentiler ile gündemde olan Samsung Galaxy A54, bugün FCC sertifikasyon sitesinde listelendi. Yaklaşan akıllı telefon neler sunacak? İşte beklenen özellikler
    1
    Bütçe telefonu Samsung Galaxy A54'ün pil kapasitesi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki haftalarda Galaxy A54 ve Galaxy A34 dahil olmak üzere yeni orta seviye telefonlarını duyuracak. Yakın zaman sızıntılar, bu cihazlar arasından Galaxy A54 modelinin Galaxy S23’e benzer bir tasarımla geleceğini bizlere göstermişti. Bugün yeni bütçe telefonu, kilit özellikleriyle FCC sertifikasyon sitesinde listelendi.

    Samsung Galaxy A54'ün kilit özellikleri belli oldu

    Sertifikasyon sitesinde SM-A546E model numarasıyla listelenen Samsung Galaxy A54, önceki sızıntıların aksine 25W hızlı şarj desteğiyle (4.905mAh nominal) 5.000mAh pil kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte FCC listesi, akıllı telefonun Samsung EP-TA800 şarj adaptörü ile destekleneceğini bizleri gösteriyor.

    Yakın zamanlı Geekbench listelerine göre Galaxy A54, 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç boyutlarında Full HD+ Super AMOLED ekran ile gelecek. Teknik tarafta ise Exynos 1380 işlemci, 6GB RAM ve Android tabanlı ONE UI 5.0 ile desteklenecek yeni telefona, ön tarafında 32MP selfie, arkada OIS destekli 50MP ana, 12MP ultra geniş ve 5MP makro kameralar eşlik edecek. Galaxy A54'ün Siyah, Kireç, Mor ve Beyaz olmak üzere en az dört renk seçeneği ile önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 16 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız