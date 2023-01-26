Bütçe telefonu Samsung Galaxy A54'ün kilit özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki haftalarda Galaxy A54 ve Galaxy A34 dahil olmak üzere yeni orta seviye telefonlarını duyuracak. Yakın zaman sızıntılar, bu cihazlar arasından Galaxy A54 modelinin Galaxy S23’e benzer bir tasarımla geleceğini bizlere göstermişti. Bugün yeni bütçe telefonu, kilit özellikleriyle FCC sertifikasyon sitesinde listelendi.

Samsung Galaxy A54'ün kilit özellikleri belli oldu

Sertifikasyon sitesinde SM-A546E model numarasıyla listelenen Samsung Galaxy A54, önceki sızıntıların aksine 25W hızlı şarj desteğiyle (4.905mAh nominal) 5.000mAh pil kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte FCC listesi, akıllı telefonun Samsung EP-TA800 şarj adaptörü ile destekleneceğini bizleri gösteriyor.

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Yakın zamanlı Geekbench listelerine göre Galaxy A54, 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç boyutlarında Full HD+ Super AMOLED ekran ile gelecek. Teknik tarafta ise Exynos 1380 işlemci, 6GB RAM ve Android tabanlı ONE UI 5.0 ile desteklenecek yeni telefona, ön tarafında 32MP selfie, arkada OIS destekli 50MP ana, 12MP ultra geniş ve 5MP makro kameralar eşlik edecek. Galaxy A54'ün Siyah, Kireç, Mor ve Beyaz olmak üzere en az dört renk seçeneği ile önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.

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Bütçe telefonu Samsung Galaxy A54'ün pil kapasitesi belli oldu