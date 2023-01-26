Bütçe telefonu Samsung Galaxy A54'ün kilit özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy A54'ün kilit özellikleri belli oldu
Sertifikasyon sitesinde SM-A546E model numarasıyla listelenen Samsung Galaxy A54, önceki sızıntıların aksine 25W hızlı şarj desteğiyle (4.905mAh nominal) 5.000mAh pil kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte FCC listesi, akıllı telefonun Samsung EP-TA800 şarj adaptörü ile destekleneceğini bizleri gösteriyor.
Yakın zamanlı Geekbench listelerine göre Galaxy A54, 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç boyutlarında Full HD+ Super AMOLED ekran ile gelecek. Teknik tarafta ise Exynos 1380 işlemci, 6GB RAM ve Android tabanlı ONE UI 5.0 ile desteklenecek yeni telefona, ön tarafında 32MP selfie, arkada OIS destekli 50MP ana, 12MP ultra geniş ve 5MP makro kameralar eşlik edecek. Galaxy A54'ün Siyah, Kireç, Mor ve Beyaz olmak üzere en az dört renk seçeneği ile önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?