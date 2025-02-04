Samsung kamera stratejisini sürdürmeye devam ediyor: Yenilikten ziyade istikrar!

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Samsung’un mobil fotoğrafçılık alanındaki liderliği, son dönemde rakiplerinin cesur hamleleriyle sarsılıyor. Vivo ve Oppo gibi markalar, gelişmiş kamera sistemleriyle öne çıkarken, Galaxy S25 Ultra’nın büyük yenilikler sunmaması eleştiriliyor. Yeni modelin, bir önceki versiyonla neredeyse aynı kamera donanımına sahip olması, Samsung’un rekabetçi yeniliklerden kaçındığı yönünde yorumlara yol açıyor.

Şirketin kendi geliştirdiği 200MP ISOCELL HP9 sensörünü rakiplerine satıp kendi amiral gemisinde kullanmaması da dikkat çekiyor. Bu kararın ardında, doğrudan bir pazar tehdidi olmaması yatıyor. Vivo X200 Pro ve Oppo Find X8 Pro gibi cihazlar, kamera konusunda öne çıksa da, satış rakamları açısından Samsung’a ciddi bir meydan okuma yaratmıyor. Bu modellerin, daha çok markaların teknik kapasitelerini sergileyen vitrin ürünleri olarak görüldüğü belirtiliyor.

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Öte yandan, Galaxy S24 Ultra şimdiye kadar büyük bir ticari başarı elde etmiş durumda. 16.82 milyon adet satışa ulaşan model, önceki tüm Ultra serisi cihazların toplam satışlarını aşmış görünüyor. Bu durum, Samsung’un radikal değişikliklere gitmek yerine mevcut stratejisini koruma eğiliminde olmasına neden oluyor. Şirket, kamera donanımında büyük yenilikler yapmak yerine, tasarım ve yazılım tarafında iyileştirmeler sunarak rekabet etmeye devam ediyor.

Tasarım tercihi de Samsung’un kamera değişikliklerini sınırlı tutmasının sebeplerinden biri. Rakiplerinin büyük kamera adaları kullanmasına karşın, Samsung daha minimalist ve şık bir tasarımı benimsiyor. ALOP lens teknolojisi sayesinde kamera çıkıntısını azaltarak daha estetik bir görünüm sunmayı hedefliyor.

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