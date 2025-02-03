Huawei Mate XT global pazar için geri sayıma geçti

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Huawei, katlanabilir akıllı telefon teknolojisinde önemli bir adım daha atarak Huawei Mate XT modelini küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Daha önce yalnızca Çin'de satışa çıkan bu yenilikçi cihaz, üç katlanabilir gövdesiyle rakiplerinden ayrılıyor ve geniş ekran deneyimi sunuyor. Son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu (TDRA) sertifikasyonunda görüntülenen model, global lansmanın çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Huawei Mate XT'nin küresel pazara açılacağına dair ilk ipuçları, cihazın TDRA veri tabanında GRL-LX9 model numarasıyla listelenmesiyle ortaya çıktı. Sertifikasyon süreci, genellikle bir ürünün piyasaya sürülmeden önceki son aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. Eylül 2024'te gelen sızıntılar, cihazın 2025'in ilk çeyreğinde tanıtılacağını öne sürüyordu. Bu bilgiler doğrultusunda Huawei'nin önümüzdeki iki ay içinde Mate XT'yi piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

Teknik özellikler açısından Mate XT, Çin'de piyasaya sürülen versiyonla benzer donanım özelliklerine sahip olacak. Cihaz, 6.4 inçlik bir ekranla geliyor ve açıldığında 7.9 inçlik çift ekran moduna, tamamen açıldığında ise 10.2 inçlik dev bir görüntüleme alanına dönüşüyor. OLED LTPO panel teknolojisiyle donatılan ekran, 120Hz yenileme hızı, 440Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve 240Hz dokunmatik örnekleme oranı sunarak üst düzey bir görsel deneyim sağlıyor.

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Mate XT, gücünü Huawei'nin Kirin 9010 işlemcisinden alıyor. Bu güçlü çipset, 16GB RAM ve 1TB'a kadar dahili depolama kapasitesiyle destekleniyor. Cihazın enerji ihtiyacını karşılayan 5.600 mAh kapasiteli batarya, 66W hızlı kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle uzun süreli kullanım sağlıyor.

Fotoğraf ve video performansıyla da dikkat çeken Huawei Mate XT, arka tarafında üçlü kamera sistemine yer veriyor. Ana kamera, f/1.4 ila f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik bir sensör ile geliyor ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğini barındırıyor. Ayrıca, 12 megapiksellik ultra geniş açılı lens ve 12 megapiksel periskop telefoto lens de bu kurulumun bir parçası. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

Huawei Mate XT'nin global pazarda nasıl bir fiyatlandırmayla sunulacağı ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak TDRA sertifikasyonunun ardından, cihazın dünya çapında teknoloji meraklılarıyla buluşmasının an meselesi olduğu görülüyor.

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Huawei Mate XT global pazar için geri sayıma geçti