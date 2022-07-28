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    Samsung, servisteki telefonlar için yeni güvenlik özelliğini duyurdu

    Samsung, Galaxy telefonların tamir işlemi sırasında içindeki verilerin alınmasını engelleyecek yeni güvenlik özelliği getiriyor. Yeni güvenlik moduyla kullanıcı verileri korunacak.
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    samsung repair mode

    Akıllı telefonunuzu tamire götürdüğünüzde özel verilerinizin çalınması, internette paylaşılması konusunda endişeniz olmuştur. Samsung’un yeni onarım modu (repair mode) etkinleştirildiğinde, servis elemanı üzerinde çalıştığı Galaxy telefondaki kişisel verilerinize ulaşamayacak, tüm verileriniz güvende kalacak.

    Samsung onarım modu nasıl çalışacak?

    Kullanıcı, Ayarlar bölümünde Pil ve Cihaz Bakımı menüsünden Onarım Modu’nu açtığında telefon yeniden başlatılacak ve sonrasında fotoğraflar, videolar, mesajlar, hesaplar gibi kişisel verilere erişim sağlanamayacak, yalnızca telefonla yüklü gelen uygulamalar kullanılabilecek. Telefon tamir edildikten sonra, kullanıcı parmak izi okutma/desen vb. güvenlik seçeneğiyle onarım modundan çıkacak ve kişisel verilerine yeniden erişebilecek.

    samsung onarım modu özelliği
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    Yazılım güncellemesiyle sunulacak

    Samsung, onarım modunu ilk olarak Galaxy S21 serisine sonrasında bazı modellere yazılım güncellemesiyle sunmayı planlıyor.

    Güney Koreli teknoloji devi, kullanıcıların hassas bilgilerini korumak ve güvenliğini sağlamak için sürekli olarak mobil cihazlarına işlevler ekliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl şifreli kişisel bilgileri kendi depolama alanında saklayarak çeşitli saldırılara engelleyen bir bilgi koruma teknolojisi olan Samsung Knox Vault’u sunmuştu.

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