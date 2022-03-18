Samsung, Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Live kulaklıklarına yeni bir renk seçeneği getiriyor

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Samsung, geçtiğimiz yaz düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'ün yanında Galaxy Buds 2 isimli yeni kulaklığını grafit, beyaz, lavanta eflatunu ve zeytin isimli dört farklı renk seçeneğiyle tanıtmıştı. Galaxy Buds Live ise mistik bronz, mistik siyah ve mistik beyaz renk seçenekleriyle 2020 yılında gerçekleşen Unpacked etkinliğinde, Note 20 serisi ile birlikte tanıtılmıştı. Samsung bu iki kulaklığa yeni Galaxy A serisiyle uyumlu olacak bir renk seçeneği ekliyor.

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Samsung, Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Live kulakılıklarına Onyx isimli yeni bir renk seçeneği ekliyor

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Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy A telefon serisinin tanıtımını yaptı. Bu tanıtım etkinliğinden sonra çıkan sızıntı bilgilere göre Samsung, Galaxy A serisi telefonlarıyla uyumlu olması için Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Live kulaklıklarına Oynx isimli yeni bir renk seçeneği ekleyecek. Oynx isimli yeni renk seçeneğine sahip kulaklıkların, Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Samsung, kulaklıklarına yeni renk seçeneği getiriyor