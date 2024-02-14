Galaxy AI'ın sevilen özelliği Galaxy Buds modellerine geliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliği, bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisi ve heyecan verici duyurular ile tamamlandı. Etkinlikteki en büyük gelişmelerden biri ise, Galaxy AI'ın tanıtılması oldu. Öyle ki bu özelliklerin, daha fazla modele ulaşacağı aktarıldı. Şimdi bunlar arasından Galaxy Buds 2, Buds 2 Pro ve Buds FE, iki yeni yapay zeka özelliğine kavuşuyor.

Galaxy AI daha fazla modele geliyor

Bugün paylaştığı basın bülteninde Samsung, Galaxy Buds 2 serisinin iki yeni Galaxy AI özelliğine sahip olacağını duyurdu. Bunlardan ilki, S24 serisinde sıkça duyduğumuz Canlı Çeviri özelliği olacak. Böylece kullanıcılar, farklı diller üzerinden gerçek zamanlı çağrı yapabilecek. Ancak bazı dillere erişebilmek için ek dil paketi indirmeniz gerekebileceğini hatırlatalım.

Canlı Çeviri özelliği, şu an için toplam 13 dil olmak üzere hem sesli hem de ekrandaki metin çevirilerini sağlıyor. Ayrıca her kişi için kullanılan dili hatırlamanın yanı sıra, gelecekteki aramalar için çeviriyi otomatik olarak ayarlayabilecek. Bir diğer özellik ise, yüz yüze canlı çeviriye olanak tanıyan Tercüman olacak.

Bu yeni özellikler, an itibarıyla Hindistan'da bulunan Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 ve Galaxy Buds FE kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Dolayısıyla Galaxy Wearable uygulamasını kontrol etmeyi unutmayın. Ayrıca Samsung, Galaxy AI kullanmak için aktif bir internet bağlantısına gerek olmadığını söylüyor. Yani OTA üzerinden sunulacak ve Galaxy Buds 2 serisinden varsayılan olarak ulaşılabilecek.

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Galaxy AI özelliklerinin diğer Galaxy akıllı telefon modellerini de destekleyip desteklemeyeceği konusunda resmi bir açıklama yok. Ayrıca yapay zeka özelliklerinin yalnızca 2025'in sonuna kadar ücretsiz olarak sunulacağını, yani bu sürenin sonunda ücretli olacağını da hatırlatmakta fayda var.

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