Galaxy AI'ın sevilen özelliği Galaxy Buds modellerine geliyor

Galaxy AI daha fazla modele geliyor
Bugün paylaştığı basın bülteninde Samsung, Galaxy Buds 2 serisinin iki yeni Galaxy AI özelliğine sahip olacağını duyurdu. Bunlardan ilki, S24 serisinde sıkça duyduğumuz Canlı Çeviri özelliği olacak. Böylece kullanıcılar, farklı diller üzerinden gerçek zamanlı çağrı yapabilecek. Ancak bazı dillere erişebilmek için ek dil paketi indirmeniz gerekebileceğini hatırlatalım.
Canlı Çeviri özelliği, şu an için toplam 13 dil olmak üzere hem sesli hem de ekrandaki metin çevirilerini sağlıyor. Ayrıca her kişi için kullanılan dili hatırlamanın yanı sıra, gelecekteki aramalar için çeviriyi otomatik olarak ayarlayabilecek. Bir diğer özellik ise, yüz yüze canlı çeviriye olanak tanıyan Tercüman olacak.
Bu yeni özellikler, an itibarıyla Hindistan'da bulunan Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 ve Galaxy Buds FE kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Dolayısıyla Galaxy Wearable uygulamasını kontrol etmeyi unutmayın. Ayrıca Samsung, Galaxy AI kullanmak için aktif bir internet bağlantısına gerek olmadığını söylüyor. Yani OTA üzerinden sunulacak ve Galaxy Buds 2 serisinden varsayılan olarak ulaşılabilecek.
Galaxy AI özelliklerinin diğer Galaxy akıllı telefon modellerini de destekleyip desteklemeyeceği konusunda resmi bir açıklama yok. Ayrıca yapay zeka özelliklerinin yalnızca 2025'in sonuna kadar ücretsiz olarak sunulacağını, yani bu sürenin sonunda ücretli olacağını da hatırlatmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.