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    Anlık Bildirim

    Galaxy AI'ın sevilen özelliği Galaxy Buds modellerine geliyor

    Galaxy AI'ın sevilen özelliği Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds FE modellerine geliyor. Kullanıcılar artık cihaz üzerinden Tercüman'a ve Canlı Çeviri'ye ulaşabilecek.
    Galaxy AI'ın sevilen özelliği Galaxy Buds modellerine geliyor! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliği, bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisi ve heyecan verici duyurular ile tamamlandı. Etkinlikteki en büyük gelişmelerden biri ise, Galaxy AI'ın tanıtılması oldu. Öyle ki bu özelliklerin, daha fazla modele ulaşacağı aktarıldı. Şimdi bunlar arasından Galaxy Buds 2, Buds 2 Pro ve Buds FE, iki yeni yapay zeka özelliğine kavuşuyor.

    Galaxy AI daha fazla modele geliyor

    Bugün paylaştığı basın bülteninde Samsung, Galaxy Buds 2 serisinin iki yeni Galaxy AI özelliğine sahip olacağını duyurdu. Bunlardan ilki, S24 serisinde sıkça duyduğumuz Canlı Çeviri özelliği olacak. Böylece kullanıcılar, farklı diller üzerinden gerçek zamanlı çağrı yapabilecek. Ancak bazı dillere erişebilmek için ek dil paketi indirmeniz gerekebileceğini hatırlatalım.

    Canlı Çeviri özelliği, şu an için toplam 13 dil olmak üzere hem sesli hem de ekrandaki metin çevirilerini sağlıyor. Ayrıca her kişi için kullanılan dili hatırlamanın yanı sıra, gelecekteki aramalar için çeviriyi otomatik olarak ayarlayabilecek. Bir diğer özellik ise, yüz yüze canlı çeviriye olanak tanıyan Tercüman olacak. 

    Bu yeni özellikler, an itibarıyla Hindistan'da bulunan Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 ve Galaxy Buds FE kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Dolayısıyla Galaxy Wearable uygulamasını kontrol etmeyi unutmayın. Ayrıca Samsung, Galaxy AI kullanmak için aktif bir internet bağlantısına gerek olmadığını söylüyor. Yani OTA üzerinden sunulacak ve Galaxy Buds 2 serisinden varsayılan olarak ulaşılabilecek. 

    Galaxy AI özelliklerinin diğer Galaxy akıllı telefon modellerini de destekleyip desteklemeyeceği konusunda resmi bir açıklama yok. Ayrıca yapay zeka özelliklerinin yalnızca 2025'in sonuna kadar ücretsiz olarak sunulacağını, yani bu sürenin sonunda ücretli olacağını da hatırlatmakta fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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