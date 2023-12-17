Samsung Galaxy S21 FE alanlara Galaxy Buds 2 hediye!

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Samsung Galaxy S21 FE (2. Nesil) öne çıkan özellikleri neler?
Samsung’un çok tutulan modellerinden Galaxy S21 FE’nin 2. neslinde Snapdragon 888 işlemciye geçildi. Kullanıcılar daha yüksek performans alabiliyor ve işlemcinin tasarruflu yapısı sayesinde daha uzun kullanım süresi elde edebiliyor.
Galaxy S21 FE 5G 2. Nesil’de 6,4 inç boyutunda, 120 Hz tazeleme hızına sahip Dynamic AMOLED 2x ekrana yer veriliyor. Çizilmelere karşı Gorilla Glass Victus teknolojisi ile korunuyor.
Telefonda üçlü arka kamera bulunuyor. 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto sensörlere yer veriliyor. Önde ise 32 MP çözünürlüğe selfie kamerası bulunuyor.
4500 mAh kapasiteli bataryası bulunan Galaxy S21 FE’de 25W hızlı şarj teknolojisi sayesinde 30 dakikada %50’nin üzerinde şarj oluyor. Kablosuz olarak diğer cihazları şarj edebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.