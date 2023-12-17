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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S21 FE alanlara Galaxy Buds 2 hediye!

    Amazon'da Samsung Galaxy S21 FE satın alan müşterilere Galaxy Buds 2 Bluetooth kulaklık hediye ediliyor. Kampanya hakkında detaylar burada.                          
    Samsung Galaxy S21 FE alanlara Galaxy Buds 2 hediye! Tam Boyutta Gör
    Amazon Türkiye'nin 25 Aralık'a kadar devam edecek Yılın Son Fırsatları kapsamında Samsung akıllı telefonlarda indirimler ve çeşitli kampanyalar başladı. İndirimlere ek olarak Samsung Galaxy S21 FE 2. Nesil satın alan müşterilere Galaxy Buds 2 hediye ediliyor.

    Sepete Galaxy S21 FE 2. Nesil ve Galaxy Buds 2 Bluetooh kulaklık ekleyerek kampanyadan faydalanabilirsiniz. Ödeme adımına geçtiğinizde indirimin yansıtıldığını göreceksiniz.

    Kampanyadan faydalanmak için iki ürünü sepetinize ekleyin:

    Galaxy S21 FE 2. Nesil

    Galaxy Buds 2

    Samsung Galaxy S21 FE (2. Nesil) öne çıkan özellikleri neler?

    Samsung’un çok tutulan modellerinden Galaxy S21 FE’nin 2. neslinde Snapdragon 888 işlemciye geçildi. Kullanıcılar daha yüksek performans alabiliyor ve işlemcinin tasarruflu yapısı sayesinde daha uzun kullanım süresi elde edebiliyor.

    Samsung Galaxy S21 FE alanlara Galaxy Buds 2 hediye! Tam Boyutta Gör

    Galaxy S21 FE 5G 2. Nesil’de 6,4 inç boyutunda, 120 Hz tazeleme hızına sahip Dynamic AMOLED 2x ekrana yer veriliyor. Çizilmelere karşı Gorilla Glass Victus teknolojisi ile korunuyor.

    Telefonda üçlü arka kamera bulunuyor. 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto sensörlere yer veriliyor. Önde ise 32 MP çözünürlüğe selfie kamerası bulunuyor.

    4500 mAh kapasiteli bataryası bulunan Galaxy S21 FE’de 25W hızlı şarj teknolojisi sayesinde 30 dakikada %50’nin üzerinde şarj oluyor. Kablosuz olarak diğer cihazları şarj edebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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