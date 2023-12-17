Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye'nin 25 Aralık'a kadar devam edecek Yılın Son Fırsatları kapsamında Samsung akıllı telefonlarda indirimler ve çeşitli kampanyalar başladı. İndirimlere ek olarak Samsung Galaxy S21 FE 2. Nesil satın alan müşterilere Galaxy Buds 2 hediye ediliyor.

Sepete Galaxy S21 FE 2. Nesil ve Galaxy Buds 2 Bluetooh kulaklık ekleyerek kampanyadan faydalanabilirsiniz. Ödeme adımına geçtiğinizde indirimin yansıtıldığını göreceksiniz.

Kampanyadan faydalanmak için iki ürünü sepetinize ekleyin:

Galaxy S21 FE 2. Nesil

Galaxy Buds 2

Samsung Galaxy S21 FE (2. Nesil) öne çıkan özellikleri neler?

Samsung’un çok tutulan modellerinden Galaxy S21 FE’nin 2. neslinde Snapdragon 888 işlemciye geçildi. Kullanıcılar daha yüksek performans alabiliyor ve işlemcinin tasarruflu yapısı sayesinde daha uzun kullanım süresi elde edebiliyor.

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Galaxy S21 FE 5G 2. Nesil’de 6,4 inç boyutunda, 120 Hz tazeleme hızına sahip Dynamic AMOLED 2x ekrana yer veriliyor. Çizilmelere karşı Gorilla Glass Victus teknolojisi ile korunuyor.

Telefonda üçlü arka kamera bulunuyor. 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto sensörlere yer veriliyor. Önde ise 32 MP çözünürlüğe selfie kamerası bulunuyor.

4500 mAh kapasiteli bataryası bulunan Galaxy S21 FE’de 25W hızlı şarj teknolojisi sayesinde 30 dakikada %50’nin üzerinde şarj oluyor. Kablosuz olarak diğer cihazları şarj edebiliyor.

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Samsung Galaxy S21 FE alanlara Galaxy Buds 2 hediye!