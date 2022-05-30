Samsung, LCD TV panel üretimini resmen bırakıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, televizyonlar için LCD panel üretimini bırakmaya hazırlanıyor. Kore basınında çıkan haberlere göre şirketin ekran bölümü olan Samsung Display, Haziran ayında LCD panel tedariğini durduracak.
Çinli ve Tayvanlı şirketlerin daha ucuz paneller sunması ve LCD TV fiyatlarındaki kademeli düşüşün şirketi bu yönde bir karar almaya sevk ettiği belirtiliyor. Mevcut ortamda LCD panel üretimi firma için iyiden iyiye kârsız hale gelmiş durumda.
Covid-19 nedeniyle planlar ertelenmişti
Samsung Display esasında LCD işini 2020'nin sonlarında bırakmayı planlıyordu ancak koronavirüs salgını sırasında LCD fiyatlarında yaşanan ani artış planları değiştirdi. Şirket iki yıl gecikmeli de olsa bu kararını hayata geçirecek gibi görünüyor.
Samsung artık LCD TV paneli üretmek yerine Quantum Dot ve OLED ekranlara odaklanacak. LCD üretiminde çalışan personelin QD bölümüne transfer edilmesi bekleniyor. Samsung Display bir zamanlar dünyanın en büyük LCD TV panel tedarikçisiydi. Şirketin 2014'te %22 seviyesinde olan pazar payı gitgide küçülerek bu yıl %2'ye düştü.Kaynakça http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220530000673 https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/05/129_330008.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.