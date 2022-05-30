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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Band 7 Pro yakında gelebilir: Standart modelden ne farkı olacak?

    Xiaomi Band 7'nin tanıtılmasının ardından şimdi de Pro modeliyle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yeni versiyonun en az iki göze çarpan değişikliğe sahip olacağı bildiriliyor.
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    Xiaomi Band 7 Pro yakında gelebilir: Ne farkı olacak?
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    Xiaomi Band 7'nin duyurulmasından kısa bir süre sonra Pro versiyonunun yolda olduğuna dair bilgiler ortaya atıldı. Sektörün içinden kaynaklara göre akıllı bileklik standart modele kıyasla en az iki göze çarpan değişikliğe sahip olacak.

    Xiaomi Band 7 Pro'nun temel versiyondan farklı olarak GPS modülü ve 250 mAh kapasiteli pille (70 mAh fazla) geleceği bildiriliyor. Ayrıca ekran boyutunda artış da olabilir. Cihazın ismi daha önce Mi Door Lock akıllı kilit uygulamasının kodlarında tespit edilmişti.

    Xiaomi Band 7 Pro yakında gelebilir: Ne farkı olacak?
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    Ne zaman çıkacak?

    Xiaomi Band 7 Pro'nun çok yakında tanıtılacağı söyleniyor. Akıllı bilekliğin Haziran ayında amiral gemisi Xiaomi 12 Ultra ile aynı anda çıkış yapacağına dair bilgiler var. Etkinliğin kesin tarihi, diğer teknik detaylar ve yeni akıllı bilekliğin muhtemel fiyatı ise henüz bilinmiyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 4 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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