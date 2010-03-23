Samsung, M250 projeksiyon cihazını duyurdu

Samsung, yeni projeksiyon cihazı M250'yi duyurdu. Sahip olduğu özellikler ile daha çok eğitim kurumları ve dersliklerde kullanılmak üzere üretildiği düşünülen M250'nin 2500 ANSI lümen oranına sahip olduğu söylendi. 500:1 kontrast oranı ve XGA (1024 x 768) çözünürlüğe sahip olan projeksiyon cihazında 5.000 saat'lik kullanım ömrü sunan lamba bulunuyor. 2.4 kg ağırlığı ile taşıma konusunda sıkıntı yaratmayacağı belirtilen Samsung M250 projeksiyon cihazında HDMI, kompozit ve VGA girişleri bulunuyor.

Samsung'un duyurduğu projeksiyon cihazı M250'nin önümüzdeki günler içinde piyasay girmesi beklenirken fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor