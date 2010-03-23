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Samsung, M250 projeksiyon cihazını duyurdu

Samsung, eğitim kurumu ve derslikler için ideal olarak hazırlanan projeksiyon cihazı M250'yi duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung, yeni projeksiyon cihazı M250'yi duyurdu. Sahip olduğu özellikler ile daha çok eğitim kurumları ve dersliklerde kullanılmak üzere üretildiği düşünülen M250'nin 2500 ANSI lümen oranına sahip olduğu söylendi. 500:1 kontrast oranı ve XGA (1024 x 768) çözünürlüğe sahip olan projeksiyon cihazında 5.000 saat'lik kullanım ömrü sunan lamba bulunuyor. 2.4 kg ağırlığı ile taşıma konusunda sıkıntı yaratmayacağı belirtilen Samsung M250 projeksiyon cihazında HDMI, kompozit ve VGA girişleri bulunuyor.

Samsung'un duyurduğu projeksiyon cihazı M250'nin önümüzdeki günler içinde piyasay girmesi beklenirken fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor

 


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sertacaygun 9 yıl
Samsung Elektronik ve Samsung İnşaat iyi işler yapıyorlar bu aralar. Helâl olsun adamlara...
90'lardan bu yana ne biçim yol aldılar öyle ?..
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umtyilmz 9 yıl

sertacaygun

Samsung Elektronik ve Samsung İnşaat iyi işler yapıyorlar bu aralar. Helâl olsun adamlara...

90'lardan bu yana ne biçim yol aldılar öyle ?..


dünyanın en büyük holdingi konumuna geldiler, helal olsun adamlara

hemen hemen her dalda ürünleri var, tamamına yakını çok başarılı
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