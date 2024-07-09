Samsung tarihinde ilk kez grev eylemine sahne oluyor

Samsung grevi
Samsung ile Ulusal Samsung Sendikası arasında yıl başından bu yana devam eden görüşmeler çıkmaza girdi. Sendika çalışanlara en az yüzde 8.1 zam isterken Samsung ise yüzde 2.8 üzerine çıkmak istemedi. Sendika da geçen ay grev kararı aldı.
30 bin üyesi ile Samsung firmasının en büyük sendikası durumunda olan Ulusal Samsung Sendikası’na bağlı 6000 çalışan grev yapacağını açıklamıştı ancak dün başlayan grev eyleminde toplam 3000 çalışanın yer aldığı belirtiliyor.
Yarın sona erecek olan grev boyunca Samsung’un yonga üretim hattının etkilenmeyeceği açıklandı. Bununla birlikte sendika bir anlaşma sağlanamazsa 5 günlük ikinci bir greve daha başlayacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.