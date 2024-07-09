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    Anlık Bildirim

    Samsung tarihinde ilk kez grev eylemine sahne oluyor

    Yıl başından bu yana Samsung ile zam konusunda bir türlü orta noktayı bulamayan işçi sendikası grev kararı aldı. Anlaşma sağlanamazsa grev daha da uzayacak.     
    Samsung
    Son dönemde rekor mali tablolar açıklasa da çalışan memnuniyeti tarafında Samsung sıkıntıları aşamadı. Sendikanın zam talebini karşılamak istemeyen Samsung, tarihinde ilk kez grev eylemiyle karşı karşıya.

    Samsung grevi

    Samsung ile Ulusal Samsung Sendikası arasında yıl başından bu yana devam eden görüşmeler çıkmaza girdi. Sendika çalışanlara en az yüzde 8.1 zam isterken Samsung ise yüzde 2.8 üzerine çıkmak istemedi. Sendika da geçen ay grev kararı aldı.

    30 bin üyesi ile Samsung firmasının en büyük sendikası durumunda olan Ulusal Samsung Sendikası’na bağlı 6000 çalışan grev yapacağını açıklamıştı ancak dün başlayan grev eyleminde toplam 3000 çalışanın yer aldığı belirtiliyor.

    Yarın sona erecek olan grev boyunca Samsung’un yonga üretim hattının etkilenmeyeceği açıklandı. Bununla birlikte sendika bir anlaşma sağlanamazsa 5 günlük ikinci bir greve daha başlayacağını duyurdu.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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