Samsung tarihinde ilk kez grev eylemine sahne oluyor

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Son dönemde rekor mali tablolar açıklasa da çalışan memnuniyeti tarafında Samsung sıkıntıları aşamadı. Sendikanın zam talebini karşılamak istemeyen Samsung, tarihinde ilk kez grev eylemiyle karşı karşıya.

Samsung grevi

Samsung ile Ulusal Samsung Sendikası arasında yıl başından bu yana devam eden görüşmeler çıkmaza girdi. Sendika çalışanlara en az yüzde 8.1 zam isterken Samsung ise yüzde 2.8 üzerine çıkmak istemedi. Sendika da geçen ay grev kararı aldı.

Samsung ve çalışanları arasında kriz 4 ay önce eklendi

30 bin üyesi ile Samsung firmasının en büyük sendikası durumunda olan Ulusal Samsung Sendikası’na bağlı 6000 çalışan grev yapacağını açıklamıştı ancak dün başlayan grev eyleminde toplam 3000 çalışanın yer aldığı belirtiliyor.

Yarın sona erecek olan grev boyunca Samsung’un yonga üretim hattının etkilenmeyeceği açıklandı. Bununla birlikte sendika bir anlaşma sağlanamazsa 5 günlük ikinci bir greve daha başlayacağını duyurdu.

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