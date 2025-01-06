Samsung, Micro LED akıllı güzellik aynasını duyurdu

Yapay zekayla cilt analizi yapabiliyor
Kore'nin önde gelen kozmetik markası Amorepacific ile ortaklaşa geliştirilen ayna, farklı cilt tipleri analiz ederek kullanıcılara kişiselleştirilmiş bakım ürün önerileri sunabiliyor. Bunun için aynaya yarım dakika kadar bakmak yeterli oluyor.
Güzellik Aynası, ciltteki kırışıklıklar, gözenekler, pigmentasyon ve eritem (kızarıklık) gibi cilt özelliklerini analiz edebiliyor. Bunun için Amorepacific'in 20.000'den fazla klinik olarak etiketlenmiş cilt teşhisinden gelen verileri kullanarak algoritma geliştirdiği ve %85'in üzerinde bir doğruluk faktörüne sahip olduğu belirtiliyor.
Akıllı yeteneklerinin yanı sıra ayna teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Samsung'un akıllı aynası, içine bir selfie kamerası yerleştirilmiş sıradan bir ekran değil. Alüminyum ve niyobyum mikro desen yapısına sahip ayna, gerçeğe yakın bir ayna deneyimi sunuyor. Samsung, panelin %80'den fazla yansıtma ve %90'dan fazla geçirgenlik sağlayabildiğini söylüyor.
Samsung Micro LED Beauty Mirror, şuan için konsept bir ürün. Gerçek bir ürün olarak ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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