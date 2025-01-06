Samsung, Micro LED akıllı güzellik aynasını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Samsung, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2025 fuarında oldukça ilginç bir ürün duyurdu: Micro LED Güzellik Aynası (Beaty Mirror). Normal bir aynayı akıllı özelliklerle donatan ürün, fuarın en ilgi çeken ürünlerinden biri oldu.

Yapay zekayla cilt analizi yapabiliyor

Kore'nin önde gelen kozmetik markası Amorepacific ile ortaklaşa geliştirilen ayna, farklı cilt tipleri analiz ederek kullanıcılara kişiselleştirilmiş bakım ürün önerileri sunabiliyor. Bunun için aynaya yarım dakika kadar bakmak yeterli oluyor.

Güzellik Aynası, ciltteki kırışıklıklar, gözenekler, pigmentasyon ve eritem (kızarıklık) gibi cilt özelliklerini analiz edebiliyor. Bunun için Amorepacific'in 20.000'den fazla klinik olarak etiketlenmiş cilt teşhisinden gelen verileri kullanarak algoritma geliştirdiği ve %85'in üzerinde bir doğruluk faktörüne sahip olduğu belirtiliyor.

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Akıllı yeteneklerinin yanı sıra ayna teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Samsung'un akıllı aynası, içine bir selfie kamerası yerleştirilmiş sıradan bir ekran değil. Alüminyum ve niyobyum mikro desen yapısına sahip ayna, gerçeğe yakın bir ayna deneyimi sunuyor. Samsung, panelin %80'den fazla yansıtma ve %90'dan fazla geçirgenlik sağlayabildiğini söylüyor.

Samsung Micro LED Beauty Mirror, şuan için konsept bir ürün. Gerçek bir ürün olarak ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.

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