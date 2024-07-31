Merakla beklenen Huawei Nova Flip’in özellikleri sızdırıldı

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Huawei, Nova Flip adını taşıyan yeni katlanabilir telefonunu 5 Ağustos’ta tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji devi, cihazın tasarımı ve renk seçeneklerini önceden paylaşmış olsa da, teknik özellikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, geçtiğimiz günlerde Nova Flip ile ilgili bazı önemli bilgileri ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise, cihazın neredeyse tüm detaylarını paylaşarak meraklılarını heyecanlandırdı.

Nova Flip’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, 6.94 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekranı. Bu ekran, katlanabilir telefonlar arasında en büyük ekranlardan biri olma özelliğini taşıyor. 2690 x 1136 piksel çözünürlüğe sahip olan ekran, 120Hz yenileme hızı sunacak. Ayrıca, 1200 nitlik maksimum parlaklık değeriyle de göz dolduruyor.

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Cihazın dış kısmında ise 2.14 inçlik bir OLED ekran yer alacak. Bu ekran, 60Hz yenileme hızıyla çalışacak ve çağrı yanıtlama, verimlilik arayüzü, mini oyunlar ve canlı pencere gibi çeşitli özellikleri destekleyecek.

Ön kamerada 32 megapiksel çözünürlükte bir lens tercih edilen Nova Flip, arka kısmında ise 50 megapiksel RYYB ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı/makro lens barındıracak. Bu kombinasyon, hem yüksek kaliteli fotoğraflar hem de çok yönlü kullanım imkanı sunmayı hedefliyor.

Nova Flip’in kalbinde, Kirin 9 serisi G-free yonga seti yer alacak. Bu yonga seti, 4,400mAh kapasiteli bataryayla desteklenecek ve 66W hızlı şarj özelliği sunacak. Ancak, cihazın kablosuz şarj desteği bulunmayacak. Depolama seçenekleri olarak 12GB RAM ve 256GB, 512GB ya da 1TB depolama alanı sunulacak.

Cihazın tasarımında ise kullanıcıları farklı materyaller bekliyor. Düz deri kaplamalı model, katlandığında 15.08 mm, açıldığında ise 6.88 mm kalınlığa sahip olacak. Cam kaplamalı modelde ise bu ölçüler sırasıyla 15.12 mm ve 6.9 mm olarak belirlenmiş. Ağırlık açısından ise deri kaplamalı model 195 gram, cam kaplamalı model ise 190 gram olacak. Nova Flip’in fiyatının 690 ila 830 dolar arasında olması bekleniyor.

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