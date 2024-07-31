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    Merakla beklenen Huawei Nova Flip’in özellikleri sızdırıldı

    Çinli teknoloji devi Huawei tarafından geliştirilen ve katlanabilir akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirmesi beklenen Nova Flip modelinin teknik özellikleri sızdırıldı.

    Merakla beklenen Huawei Nova Flip’in özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Huawei, Nova Flip adını taşıyan yeni katlanabilir telefonunu 5 Ağustos’ta tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji devi, cihazın tasarımı ve renk seçeneklerini önceden paylaşmış olsa da, teknik özellikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, geçtiğimiz günlerde Nova Flip ile ilgili bazı önemli bilgileri ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise, cihazın neredeyse tüm detaylarını paylaşarak meraklılarını heyecanlandırdı.

    Nova Flip’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, 6.94 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekranı. Bu ekran, katlanabilir telefonlar arasında en büyük ekranlardan biri olma özelliğini taşıyor. 2690 x 1136 piksel çözünürlüğe sahip olan ekran, 120Hz yenileme hızı sunacak. Ayrıca, 1200 nitlik maksimum parlaklık değeriyle de göz dolduruyor.

    Cihazın dış kısmında ise 2.14 inçlik bir OLED ekran yer alacak. Bu ekran, 60Hz yenileme hızıyla çalışacak ve çağrı yanıtlama, verimlilik arayüzü, mini oyunlar ve canlı pencere gibi çeşitli özellikleri destekleyecek.

    Ön kamerada 32 megapiksel çözünürlükte bir lens tercih edilen Nova Flip, arka kısmında ise 50 megapiksel RYYB ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı/makro lens barındıracak. Bu kombinasyon, hem yüksek kaliteli fotoğraflar hem de çok yönlü kullanım imkanı sunmayı hedefliyor.

    Nova Flip’in kalbinde, Kirin 9 serisi G-free yonga seti yer alacak. Bu yonga seti, 4,400mAh kapasiteli bataryayla desteklenecek ve 66W hızlı şarj özelliği sunacak. Ancak, cihazın kablosuz şarj desteği bulunmayacak. Depolama seçenekleri olarak 12GB RAM ve 256GB, 512GB ya da 1TB depolama alanı sunulacak.

    Cihazın tasarımında ise kullanıcıları farklı materyaller bekliyor. Düz deri kaplamalı model, katlandığında 15.08 mm, açıldığında ise 6.88 mm kalınlığa sahip olacak. Cam kaplamalı modelde ise bu ölçüler sırasıyla 15.12 mm ve 6.9 mm olarak belirlenmiş. Ağırlık açısından ise deri kaplamalı model 195 gram, cam kaplamalı model ise 190 gram olacak. Nova Flip’in fiyatının 690 ila 830 dolar arasında olması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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