Samsung, nihayet HBM3E için Nvidia’dan onay aldı

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz yıldan bu yana HBM yongalarının Nvidia tarafından yetersiz bulunması nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Birkaç hafta önce Nvidia’nın Samsung üretimli HBM3 belleklerine gerekli onayı verdiği açıklanmış ve HBM3E (beşinci nesil HBM) için de onayın yakın olduğu belirtilmişti. Samsung da yılın ikinci yarısına işaret etmişti. Yeni gelen bir rapor ise Nvidia’nın beklendiği gibi Samsung’un HBM3E belleklerini de onaylandığını bildiriyor.

Nvidia'dan Samsung HBM3E'ye onay

Nvidia, yapay zeka modellerinin ve veri merkezlerinde kullanılan çiplerinde HBM3 ve HBM3E belleklerini kullanıyor. Nvidia şimdiye kadar ağırlıklı olarak Sk Hynix ve ayrıca Micron’un HBM çözümlerini kullandı. Geçtiğimiz haftalarda Çin’e özel Nvidia B20 çipleri için Samsung’un HBM3 belleklerinin onaylandığı açıklandı. Aradan çok geçmeden Nvidia’nın 8 katmanlı HBM3E için de gerekli onayı verdiği belirtiliyor. Henüz firmalar bir tedarik anlaşması imzalamadı ancak bunun da yakında yapılacağı ve Samsung’un 2024’ün son çeyreğinde tedarike başlayacağı belirtiliyor. Samsung, daha öne yaptığı resmi açıklamada HBM3E belleklerde yılın ikinci yarısında kapasite artırıma gideceğini söylemişti. Bu arada Nvidia’nın onayı firmanın 12 katmanlı “Shinebolt” HBM3E belleklerini kapsamıyor, bunlar şimdilik yeterlilik testlerini geçmiş değil.

Samsung’un HBM belleklerde (daha çok HBM3 ve HBM3E) yaşadığı sorun termal, yani sıcaklık. Bilindiği üzere HBM bellekler üst üste yığılmış bellek yongalarından oluşuyor. Bu yongaların her biri belirli bir ısı üretiyor. Samsung, DRAM'in her katmanını yalıtmak için TC-NCF (thermal compression non-conductive film) adı verilen bir ısı yönetimi stratejisi kullanıyordu. Ancak bu tekniğin özellikle yapay zeka çiplerinde isteneni veremediği belirtiliyor. Aktarılanlara göre Samsung, ısınma ve güç tüketimi sorunlarını ele almak için HBM tasarımını değiştirerek yeterlilikleri karşılamaya çalışıyor.

Yapay zeka için merakla beklenen Nvidia Blackwell ertelendi 2 gün önce eklendi

Samsung sorunları hızlıca çözebilirse HBM pazarının lideri Sk Hynix’i hızlıca yakalayabilir. Sk Hynix, Samsung, 8 katmanlı BM3E'yi piyasaya sürerken yılın son çeyreğinde 12 katmanlı HBM3E'yi piyasaya sürmeyi hedefliyor. Micron’un da HBM3E belleklerde güçlü olduğu ve Nvidia’ya Blackwell için bunları tedarik edeceği biliniyor. Ancak her iki firmanın da kapasite ve kabiliyet noktasında Samsung’un gerisinde olduğunu bilmek önemli. Samsung, sorunları çözdüğü takdirde HBM3E bellekleri hacimli olarak seri üreterek fiyatları Nvidia için düşürebilir.

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Samsung, nihayet HBM3E için Nvidia’dan onay aldı