Samsung, nihayet HBM3E için Nvidia’dan onay aldı

Nvidia'dan Samsung HBM3E'ye onay
Nvidia, yapay zeka modellerinin ve veri merkezlerinde kullanılan çiplerinde HBM3 ve HBM3E belleklerini kullanıyor. Nvidia şimdiye kadar ağırlıklı olarak Sk Hynix ve ayrıca Micron’un HBM çözümlerini kullandı. Geçtiğimiz haftalarda Çin’e özel Nvidia B20 çipleri için Samsung’un HBM3 belleklerinin onaylandığı açıklandı. Aradan çok geçmeden Nvidia’nın 8 katmanlı HBM3E için de gerekli onayı verdiği belirtiliyor. Henüz firmalar bir tedarik anlaşması imzalamadı ancak bunun da yakında yapılacağı ve Samsung’un 2024’ün son çeyreğinde tedarike başlayacağı belirtiliyor. Samsung, daha öne yaptığı resmi açıklamada HBM3E belleklerde yılın ikinci yarısında kapasite artırıma gideceğini söylemişti. Bu arada Nvidia’nın onayı firmanın 12 katmanlı “Shinebolt” HBM3E belleklerini kapsamıyor, bunlar şimdilik yeterlilik testlerini geçmiş değil.
Samsung’un HBM belleklerde (daha çok HBM3 ve HBM3E) yaşadığı sorun termal, yani sıcaklık. Bilindiği üzere HBM bellekler üst üste yığılmış bellek yongalarından oluşuyor. Bu yongaların her biri belirli bir ısı üretiyor. Samsung, DRAM'in her katmanını yalıtmak için TC-NCF (thermal compression non-conductive film) adı verilen bir ısı yönetimi stratejisi kullanıyordu. Ancak bu tekniğin özellikle yapay zeka çiplerinde isteneni veremediği belirtiliyor. Aktarılanlara göre Samsung, ısınma ve güç tüketimi sorunlarını ele almak için HBM tasarımını değiştirerek yeterlilikleri karşılamaya çalışıyor.
Samsung sorunları hızlıca çözebilirse HBM pazarının lideri Sk Hynix’i hızlıca yakalayabilir. Sk Hynix, Samsung, 8 katmanlı BM3E'yi piyasaya sürerken yılın son çeyreğinde 12 katmanlı HBM3E'yi piyasaya sürmeyi hedefliyor. Micron’un da HBM3E belleklerde güçlü olduğu ve Nvidia’ya Blackwell için bunları tedarik edeceği biliniyor. Ancak her iki firmanın da kapasite ve kabiliyet noktasında Samsung’un gerisinde olduğunu bilmek önemli. Samsung, sorunları çözdüğü takdirde HBM3E bellekleri hacimli olarak seri üreterek fiyatları Nvidia için düşürebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.