Samsung, dünyanın ilk 8K ultra geniş oyuncu monitörü Odyssey Neo G9'u duyurdu

Dünyanın ilk 8K ultra geniş oyuncu monitörü
Dünyanın ilk 8K ultra geniş ekranlı oyuncu monitörü olan Samsung Odyssey Neo G9 hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bildiğimiz sadece birkaç detay bulunuyor; monitörün 8K olacağı, DisplayPort 2.1 bağlantısına sahip olacağı ve AMD’nin FreeSync Premium özelliğini destekleyecek olması.
AMD'nin yeni Radeon RX 7900 XTX ve Radeon RX 7900 XT erkan kartlarının her ikisi de DisplayPort 2.1 bağlantısına sahip, yani 8K 165Hz ve 4K 480Hz'yi çalıştırabiliyorlar. Öte yandan Samsung, 8K Odyssey Neo G9 monitörünün tüm detaylarını CES 2023’te yani Ocak 2023’te duyuracaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence