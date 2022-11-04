Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, dünyanın ilk 8K ultra geniş oyuncu monitörü Odyssey Neo G9'u duyurdu

    AMD’nin Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT etkinliğinde Samsung’un Odyssey Neo G9 oyuncu monitör de duyuruldu. Odyssey Neo G9, dünyanın ilk 8K ultra geniş monitörü olacak.
    1
    Samsung Odyssey Neo G9, dünyanın ilk 8K ultra geniş monitörü oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, 49 inçlik Neo G9 oyuncu monitörünü revize etmeye hazırlanıyor. Elektronik ve yarı iletken devi, devasa kavisli ekrana daha önce görülmemiş 8K çözünürlüğü getiriyor. Yeni 8K çözünürlüklü Odyssey Neo G9, AMD’nin RDNA 3 mimarisinin ve RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarının tanıtıldığı etkinlikte duyuruldu.

    Dünyanın ilk 8K ultra geniş oyuncu monitörü

    Dünyanın ilk 8K ultra geniş ekranlı oyuncu monitörü olan Samsung Odyssey Neo G9 hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bildiğimiz sadece birkaç detay bulunuyor; monitörün 8K olacağı, DisplayPort 2.1 bağlantısına sahip olacağı ve AMD’nin FreeSync Premium özelliğini destekleyecek olması.

    Samsung Odyssey Neo G9, dünyanın ilk 8K ultra geniş monitörü oldu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan buradaki 8K çözünürlük ibaresi de esasında biraz aldatmaca ya da daha doğrusu eksik bir bilgi veriyor. Gerçek 8K, 7680 x 4320 piksel çözünürlüğüne sahip ancak “8K ultra geniş” ibaresi doğal olarak 8K’dan daha az dikey piksel anlamına geliyor. Muhtemelen bu monitör minimum 7680 x 2160 çözünürlüğünde olacaktır.

    AMD'nin yeni Radeon RX 7900 XTX ve Radeon RX 7900 XT erkan kartlarının her ikisi de DisplayPort 2.1 bağlantısına sahip, yani 8K 165Hz ve 4K 480Hz'yi çalıştırabiliyorlar. Öte yandan Samsung, 8K Odyssey Neo G9 monitörünün tüm detaylarını CES 2023’te yani Ocak 2023’te duyuracaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 17 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız