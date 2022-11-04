Samsung, dünyanın ilk 8K ultra geniş oyuncu monitörü Odyssey Neo G9'u duyurdu

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Dünyanın ilk 8K ultra geniş oyuncu monitörü

Dünyanın ilk 8K ultra geniş ekranlı oyuncu monitörü olan Samsung Odyssey Neo G9 hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bildiğimiz sadece birkaç detay bulunuyor; monitörün 8K olacağı, DisplayPort 2.1 bağlantısına sahip olacağı ve AMD’nin FreeSync Premium özelliğini destekleyecek olması.

Tam Boyutta Gör Öte yandan buradaki 8K çözünürlük ibaresi de esasında biraz aldatmaca ya da daha doğrusu eksik bir bilgi veriyor. Gerçek 8K, 7680 x 4320 piksel çözünürlüğüne sahip ancak “8K ultra geniş” ibaresi doğal olarak 8K’dan daha az dikey piksel anlamına geliyor. Muhtemelen bu monitör minimum 7680 x 2160 çözünürlüğünde olacaktır.

AMD'nin yeni Radeon RX 7900 XTX ve Radeon RX 7900 XT erkan kartlarının her ikisi de DisplayPort 2.1 bağlantısına sahip, yani 8K 165Hz ve 4K 480Hz'yi çalıştırabiliyorlar. Öte yandan Samsung, 8K Odyssey Neo G9 monitörünün tüm detaylarını CES 2023’te yani Ocak 2023’te duyuracaktır.

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Samsung Odyssey Neo G9, dünyanın ilk 8K ultra geniş monitörü oldu