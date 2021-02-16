Samsung, OLED ekran ve S Pen desteği olan iki dizüstü bilgisayar çıkaracak

Tam Boyutta Gör

Samsung'un iki yeni Galaxy Book Pro dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı ilk olarak geçtiğimiz ay bildirilmişti. Şirket, Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 olarak adlandırılacak yeni modeller için Bluetooth sertifikası aldı bile.

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı yolda: Galaxy Book Go

Ayrıca Bkz. "Steve Jobs'ın 1973'te doldurduğu iş başvurusu formu, açık artırmaya çıkarılıyor"

Lansman tarihi henüz belli değil

Şimdi ise bu dizüstü bilgisayarların sahip olacağı özellikler hakkında bilgiler ortaya çıktı. SamMobile'a göre yeni dizüstü bilgisayarlar iki versiyonda satışa sunulacak: 13.3 ve 15.6 inç. S Pen destekli OLED ekranla gelecekler. Bir ay önce şirket tarafından duyurulan ekran altı kamera teknolojisinin birinde veya her ikisinin de olması muhtemel.

Tam Boyutta Gör

Dizüstü bilgisayarların Intel Core i5 ve Core i7 işlemcilerle donatılacağı belirtiliyor. Her iki model için de işletim sistemi Windows 10 olacak. Normal Galaxy Book Pro, Wi-Fi ve LTE'ye sahip sürümlerle sunulurken, Galaxy Book Pro 360, Wi-Fi ve 5G'li sürümlerde satışa sunulacak.

Yeni ürünlerin resmi tanıtımlarının ne zaman yapılacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Fiyatları konusunda da bir bilgi yok.

https://www.sammobile.com/news/new-samsung-oled-galaxy-book-pro-specs/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.