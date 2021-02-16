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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, OLED ekran ve S Pen desteği olan iki dizüstü bilgisayar çıkaracak

    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un, Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 olarak isimlendirilen iki yeni dizüstü bilgisayar modelini piyasaya süreceği bildirildi.
    16 Şubat 2021, 21:30 (1 gün)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, OLED ekran ve S Pen desteği olan iki dizüstü bilgisayar çıkaracak
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    Samsung'un iki yeni Galaxy Book Pro dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı ilk olarak geçtiğimiz ay bildirilmişti. Şirket, Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 olarak adlandırılacak yeni modeller için Bluetooth sertifikası aldı bile.

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    Lansman tarihi henüz belli değil

    Şimdi ise bu dizüstü bilgisayarların sahip olacağı özellikler hakkında bilgiler ortaya çıktı. SamMobile'a göre yeni dizüstü bilgisayarlar iki versiyonda satışa sunulacak: 13.3 ve 15.6 inç. S Pen destekli OLED ekranla gelecekler. Bir ay önce şirket tarafından duyurulan ekran altı kamera teknolojisinin birinde veya her ikisinin de olması muhtemel.

    Samsung, OLED ekran ve S Pen desteği olan iki dizüstü bilgisayar çıkaracak
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    Dizüstü bilgisayarların Intel Core i5 ve Core i7 işlemcilerle donatılacağı belirtiliyor. Her iki model için de işletim sistemi Windows 10 olacak. Normal Galaxy Book Pro, Wi-Fi ve LTE'ye sahip sürümlerle sunulurken, Galaxy Book Pro 360, Wi-Fi ve 5G'li sürümlerde satışa sunulacak.

    Yeni ürünlerin resmi tanıtımlarının ne zaman yapılacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Fiyatları konusunda da bir bilgi yok.



    https://www.sammobile.com/news/new-samsung-oled-galaxy-book-pro-specs/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    S SeniorGrandMaster 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    yeni samsung laptoplara format atabilecek kac kişi var? usb den yüklenmiyor. samsung laptop tu kaka.
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    G gidi (gidi gidi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    amd olsaydı düşünürdüm
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Eee hangi kendi işlemcisini kullancaktı? Sanırsam hatları kiralayınca üretemediler işlemcileri, i5-i7 alacak yerini..
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