Tam Boyutta Gör Samsung en son Fan Editon telefonunu 2022'nin Ocak ayında piyasaya sürmüştü. Güney Koreli şirket Galaxy S21 FE isimli modelden bu yana yeni bir Galaxy FE akıllı telefon piyasaya sürmedi. Ancak görünüşe bakılırsa bu durum yıl sonuna doğru değişecek.

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Samsung Güney Afrika Mobil Başkan Yardımcısı Justin Hume, Android Authority internet sitesine verdiği röportajda yakında yeni bir Galaxy FE telefon (muhtemelen S23 FE) çıkaracaklarını doğruladı. Cihazın önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.

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İlk görüntüsü de internete düştü

Bu arada Galaxy S23 FE'nin WPC (Wireless Power Consortium) sertifikası aldığını belirtelim. Bu vesileyle cihazın ilk canlı görüntüsü de ortaya çıktı. Yayınlanan görüntü akıllı telefonun ön yüzünü gösteriyor. Tasarım açısından sıra dışı herhangi bir şey yok.

Daha önce Galaxy S23 FE, Geekbench veritabanında görülmüştü. Akıllı telefonun Exynos 2200 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili iki versiyon olarak gelmesi bekleniyor. Bunun dışında 8 GB RAM, 50 megapiksel ana kamera ve 25 watt şarj destekli 4.500 mAh batarya söylentileri de var.

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Samsung onayladı, Galaxy S23 FE geliyor: İşte ilk canlı görüntüsü