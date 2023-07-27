Samsung onayladı, Galaxy S23 FE geliyor: İşte ilk canlı görüntüsü

Samsung Güney Afrika Mobil Başkan Yardımcısı Justin Hume, Android Authority internet sitesine verdiği röportajda yakında yeni bir Galaxy FE telefon (muhtemelen S23 FE) çıkaracaklarını doğruladı. Cihazın önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.
İlk görüntüsü de internete düştü
Bu arada Galaxy S23 FE'nin WPC (Wireless Power Consortium) sertifikası aldığını belirtelim. Bu vesileyle cihazın ilk canlı görüntüsü de ortaya çıktı. Yayınlanan görüntü akıllı telefonun ön yüzünü gösteriyor. Tasarım açısından sıra dışı herhangi bir şey yok.
Daha önce Galaxy S23 FE, Geekbench veritabanında görülmüştü. Akıllı telefonun Exynos 2200 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili iki versiyon olarak gelmesi bekleniyor. Bunun dışında 8 GB RAM, 50 megapiksel ana kamera ve 25 watt şarj destekli 4.500 mAh batarya söylentileri de var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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