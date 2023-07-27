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    Anlık Bildirim

    Samsung onayladı, Galaxy S23 FE geliyor: İşte ilk canlı görüntüsü

    Samsung'un yıl sonuna doğru Galaxy S23 FE modelini piyasaya süreceği söyleniyordu. Şirketin yeni bir Galaxy FE modeli çıkaracağını üst düzey bir Samsung yöneticisi de doğruladı.
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    Samsung onayladı, Galaxy S23 FE geliyor: İşte ilk canlı görüntüsü Tam Boyutta Gör
    Samsung en son Fan Editon telefonunu 2022'nin Ocak ayında piyasaya sürmüştü. Güney Koreli şirket Galaxy S21 FE isimli modelden bu yana yeni bir Galaxy FE akıllı telefon piyasaya sürmedi. Ancak görünüşe bakılırsa bu durum yıl sonuna doğru değişecek.

    Samsung Güney Afrika Mobil Başkan Yardımcısı Justin Hume, Android Authority internet sitesine verdiği röportajda yakında yeni bir Galaxy FE telefon (muhtemelen S23 FE) çıkaracaklarını doğruladı. Cihazın önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.

    Samsung onayladı, Galaxy S23 FE geliyor: İşte ilk canlı görüntüsü Tam Boyutta Gör

    İlk görüntüsü de internete düştü

    Bu arada Galaxy S23 FE'nin WPC (Wireless Power Consortium) sertifikası aldığını belirtelim. Bu vesileyle cihazın ilk canlı görüntüsü de ortaya çıktı. Yayınlanan görüntü akıllı telefonun ön yüzünü gösteriyor. Tasarım açısından sıra dışı herhangi bir şey yok.

    Daha önce Galaxy S23 FE, Geekbench veritabanında görülmüştü. Akıllı telefonun Exynos 2200 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili iki versiyon olarak gelmesi bekleniyor. Bunun dışında 8 GB RAM, 50 megapiksel ana kamera ve 25 watt şarj destekli 4.500 mAh batarya söylentileri de var.

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