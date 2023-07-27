Oppo A58 4G tanıtıldı: 6.72 inç ekran, 50 MP kamera, 5.000 mAh pil

Akıllı telefon FHD+ çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı ve 650 nit maksimum parlaklık sunan 6.72 inçlik bir LCD ekrana sahip. Gücünü ise MediaTek Helio G85 işlemcisinden alıyor. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geldiğini belirtelim.
50 MP ana kamera ve 5.000 mAh pil
Oppo A58 4G'nın arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor. Bu model de selefi gibi saniyede 30 kare 1080p video kaydıyla sınırlı.
Akıllı telefonun diğer özelliklerini 5.000 mAh pil, 33W hızlı şarj, microSD yuvası, 3.5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlörler ve IPX4 sertifikası olarak sıralayabiliriz. Oppo A58 4G, Ağustos başında Endonezya'da satışa sunulacak. Fiyat etiketi 165 dolar.
Oppo A58 4G Özellikleri:
- Ekran: 6.72 inç, LCD, FHD+, 60 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5.000 mAh (33W hızlı şarj)
- İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13)
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