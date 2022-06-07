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Geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Galaxy S22 serisi ile beraber Android 12 tabanlı One UI 4.1’i piyasaya süren Samsung, Galaxy cihazlara yeni yetenekler kazandırmıştı. Aradan geçen zaman içerisinde yeni güncellemeyi eski cihazlara da sunan şirket, One UI 4.1.1’in 2022 içerisinde geleceğini onayladı.

Önümüzdeki aylarda gelebilir

Gsmarena tarafından paylaşılanlara göre önümüzdeki aylarda katlanabilir Galaxy Z Flip ve Fold 4 modellerini tanıtmaya hazırlanan Samsung, One UI 4.1.1 ile One UI 4.0’ın kişiselleştirme uygulamasında (Good Lock) yaşanan hataları düzeltmeyi ve katlanabilir ekranlar için optimize edilmiş yeni özellikler sunmayı planlıyor.

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Yeni güncellemenin sunacağı yenilikler henüz resmiyet kazanmamış olsa da, Samsung’un geleneğine göre yaklaşan One UI 4.1.1 sürümü de Google'ın Android 12 işletim sistemini temel alacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte Android 13 tabanlı One UI 5 sunulmadan önce, Samsung amiral gemisi cihazların daha kararlı bir hale geleceğini söyleyebiliriz.

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Samsung, One UI 4.1.1'in bu yıl içinde geleceğini onayladı