Samsung, One UI 4.1.1'in bu yıl içinde geleceğini onayladı

Geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Galaxy S22 serisi ile beraber Android 12 tabanlı One UI 4.1’i piyasaya süren Samsung, Galaxy cihazlara yeni yetenekler kazandırmıştı. Aradan geçen zaman içerisinde yeni güncellemeyi eski cihazlara da sunan şirket, One UI 4.1.1’in 2022 içerisinde geleceğini onayladı.
Önümüzdeki aylarda gelebilir
Gsmarena tarafından paylaşılanlara göre önümüzdeki aylarda katlanabilir Galaxy Z Flip ve Fold 4 modellerini tanıtmaya hazırlanan Samsung, One UI 4.1.1 ile One UI 4.0’ın kişiselleştirme uygulamasında (Good Lock) yaşanan hataları düzeltmeyi ve katlanabilir ekranlar için optimize edilmiş yeni özellikler sunmayı planlıyor.
Yeni güncellemenin sunacağı yenilikler henüz resmiyet kazanmamış olsa da, Samsung’un geleneğine göre yaklaşan One UI 4.1.1 sürümü de Google'ın Android 12 işletim sistemini temel alacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte Android 13 tabanlı One UI 5 sunulmadan önce, Samsung amiral gemisi cihazların daha kararlı bir hale geleceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.