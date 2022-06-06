Samsung, Galaxy A serisine katlanabilir uygun fiyatlı bir model ekleyecek

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Samsung katlanabilir telefon pazarında çok iyi bir yere sahip. Ancak fiyatlar tüm dünyada can sıkıyor. Şimdi Samsung, bu soruna çözüm getirmek için Galaxy A serisine katlanabilir bir model eklemeyi amaçlıyor.

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Samsung'dan uygun fiyatlı Galaxy A serisi katlanabilir akıllı telefon

Twitter'dan sızdırılan bilgilere göre Samsung, Galaxy A serisi bünyesinde daha ucuz bir katlanabilir telefon modeli satışa sunacak. Tıpkı Galaxy A serisi özelliklerine sahip olacak olan bu yeni model, tabiki fiyat olarak da Galaxy A serisini yansıtacak.

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Bu sayede daha ulaşılabilir bir katlanabilir telefon sunmayı planlayan Samsung, yine tahminlere göre 2024 veya 2025 yılında bu yeni modelini piyasaya sürecek. Şimdilik tahminlere göre sadece ekran tarafında fark sunacak olan bu yeni Galaxy A serisi katlanabilir model, genel olarak orta-üst segmente hitap edecek gibi duruyor.

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Samsung, Galaxy A serisine katlanabilir bir model ekleyecek