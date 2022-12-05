Xiaomi 13 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı: Fiyatlar yükseliyor

Xiaomi 13 fiyatları:
- Xiaomi 13 [8/128 GB]: 615 dolar
- Xiaomi 13 [8/256 GB]: 655 dolar
- Xiaomi 13 [12/256 GB]: 700 dolar
- Xiaomi 13 [12/512 GB]: 770 dolar
Xiaomi 13 Pro fiyatları:
- Xiaomi 13 Pro [8/128 GB]: 755 dolar
- Xiaomi 13 Pro [12/256 GB]: 855 dolar
- Xiaomi 13 Pro [12/512 GB]: 925 dolar
Ertelenen lansman 8 Aralık'ta
Kıyaslama yapabilmeniz açısından Xiaomi 12'nin 3.700 yuan (530 dolar), 12 Pro'nun ise 4.700 yuan (675 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulduğunu hatırlatalım. Zaten daha önce de Xiaomi 13'ün fiyatının artacağına dair söylentiler çıkmıştı.
Kaynağa göre Xiaomi 13 serisinin normal versiyonlardan daha pahalı olarak satılacak özel versiyonları da olacak. Yeni akıllı telefonların 8 Aralık tarihinde düzenlenecek lansman etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım