Xiaomi 13 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı: Fiyatlar yükseliyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 serisi önümüzdeki birkaç gün içerisinde tanıtılacak. Çin basını lansmana sayılı günler kala Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun tüm versiyonlarının fiyat etiketini paylaştı. Görünüşe bakılırsa hem standart hem de Pro modelleri öncekinden önemli ölçüde daha pahalı olacak.

Xiaomi 13 fiyatları:

Xiaomi 13 [8/128 GB]: 615 dolar

Xiaomi 13 [8/256 GB]: 655 dolar

Xiaomi 13 [12/256 GB]: 700 dolar

Xiaomi 13 [12/512 GB]: 770 dolar

Xiaomi 13 Pro fiyatları:

Xiaomi 13 Pro [8/128 GB]: 755 dolar

Xiaomi 13 Pro [12/256 GB]: 855 dolar

Xiaomi 13 Pro [12/512 GB]: 925 dolar

Tam Boyutta Gör

Ertelenen lansman 8 Aralık'ta

Kıyaslama yapabilmeniz açısından Xiaomi 12'nin 3.700 yuan (530 dolar), 12 Pro'nun ise 4.700 yuan (675 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulduğunu hatırlatalım. Zaten daha önce de Xiaomi 13'ün fiyatının artacağına dair söylentiler çıkmıştı.

Tam Boyutta Gör

Kaynağa göre Xiaomi 13 serisinin normal versiyonlardan daha pahalı olarak satılacak özel versiyonları da olacak. Yeni akıllı telefonların 8 Aralık tarihinde düzenlenecek lansman etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 13 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı: Fiyatlar artıyor