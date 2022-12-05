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    Xiaomi 13 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı: Fiyatlar yükseliyor

    Xiaomi çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Lansmana çok az bir süre kala Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerinin fiyat etiketleri ortaya çıktı.
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    Xiaomi 13 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı: Fiyatlar artıyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 serisi önümüzdeki birkaç gün içerisinde tanıtılacak. Çin basını lansmana sayılı günler kala Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun tüm versiyonlarının fiyat etiketini paylaştı. Görünüşe bakılırsa hem standart hem de Pro modelleri öncekinden önemli ölçüde daha pahalı olacak.

    Xiaomi 13 fiyatları:

    • Xiaomi 13 [8/128 GB]: 615 dolar
    • Xiaomi 13 [8/256 GB]: 655 dolar
    • Xiaomi 13 [12/256 GB]: 700 dolar
    • Xiaomi 13 [12/512 GB]: 770 dolar

    Xiaomi 13 Pro fiyatları:

    • Xiaomi 13 Pro [8/128 GB]: 755 dolar
    • Xiaomi 13 Pro [12/256 GB]: 855 dolar
    • Xiaomi 13 Pro [12/512 GB]: 925 dolar

    Xiaomi 13 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı: Fiyatlar artıyor Tam Boyutta Gör

    Ertelenen lansman 8 Aralık'ta

    Kıyaslama yapabilmeniz açısından Xiaomi 12'nin 3.700 yuan (530 dolar), 12 Pro'nun ise 4.700 yuan (675 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulduğunu hatırlatalım. Zaten daha önce de Xiaomi 13'ün fiyatının artacağına dair söylentiler çıkmıştı.

    Xiaomi 13 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı: Fiyatlar artıyor Tam Boyutta Gör

    Kaynağa göre Xiaomi 13 serisinin normal versiyonlardan daha pahalı olarak satılacak özel versiyonları da olacak. Yeni akıllı telefonların 8 Aralık tarihinde düzenlenecek lansman etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

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    ugah6aiw 1 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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