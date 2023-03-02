Samsung One UI 5.1 güncellemesine şikayetler artıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 5.1 güncellemesini dünyanın birçok yerindeki amiral gemisi ve orta sınıf Galaxy cihazlara ulaştırmaya başladı. Ancak bu güncellemeyi telefonlarına yükleyen bazı kullanıcılar, çeşitli pil tüketimi ve güç verimliliği sorunlarına yol açtığını söylüyor.

Samsung One UI 5.1'e gelen şikayetler artıyor

Samsung'un One UI 5.1 yükseltmesi dünya çapında birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Ancak güncelleme, cihazlara yeni özellikler eklese de beklentileri karşılamıyor gibi görünüyor. Kısa süre önce sizlere One UI 5.1 güncellemesinin Galaxy S22 ve S21 cihazlarda benzer sorunlara neden olduğundan bahsetmiştik.

Şimdi yeni güncelleme daha fazla cihaza ulaşırken, özellikle Reddit platformunda Galaxy Z Fold 4 ve Z Fold 3 kullanıcılarından gelen şikayetler de artmaya başladı. Kullanıcılardan gelen çok sayıda geri bildirim, One UI 5.1 sonrası Galaxy Z Fold akıllı telefonların pil ömründe önemli bir gerileme yaşandığını söylüyor.

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Ayrıca Reddit'e ek olarak kullanıcılar, Samsung'un resmi topluluk forumunda da pilin bitmesi sorunuyla ilgili hayal kırıklıklarını dile getirmeye başladı. Bu durum, kesinlikle yaygın bir sorun olduğunu bizlere gösteriyor. Henüz Samsung, yaşanan sorunlar hakkında resmi bir açıklama paylaşmadı. Ancak Mart 2023 güncellemesinde cihazlar için hızlı bir düzeltme yayınlanabilir.

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