Windows için DeX, yerini yeni nesil bağlantı çözümlerine bırakıyor
DeX uygulaması, Galaxy serisi akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarını Windows bilgisayarlara bağlayarak masaüstü benzeri bir deneyim yaşamalarını sağlayan popüler bir çözümdü. "Masaüstü Deneyimi" anlamına gelen DeX, kullanıcılara dosya transferinden uygulama kullanımına kadar geniş bir yelpazede kesintisiz bir bağlantı sunuyordu. Ancak Samsung'un İngiltere web sitesinde yayınlanan bir duyuru, bu hizmetin One UI 7 ile birlikte sona ereceğini doğruladı.
Önemli bir ayrıntı olarak, bu değişiklik sadece Windows uygulamasını etkiliyor. DeX'in temel işlevselliği, harici monitör, klavye ve fare bağlantısı gibi doğrudan bağlantı özellikleriyle devam edecek. Bu sayede kullanıcılar, masaüstü benzeri deneyimi farklı bir formatta yaşamaya devam edebilecekler. Ancak Windows uygulamasını aktif olarak kullanan kullanıcıların, iş akışlarını yeni sisteme adapte etmeleri gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.