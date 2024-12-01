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    Samsung One UI 7 güncellemesi, DeX uygulamasına veda ediyor

    Teknoloji devi Samsung'un yeni One UI 7 güncellemesiyle Windows için DeX uygulaması son buluyor. İşte kullanıcılar için sunulan yeni alternatifler ve detaylar: 
    Samsung One UI 7 güncellemesi, DeX uygulamasına veda ediyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un merakla beklenen Android tabanlı arayüz güncellemesi One UI 7 ile birlikte önemli bir değişiklik geliyor. Teknoloji devi, Windows platformunda uzun süredir kullanılan DeX uygulamasını sonlandırma kararı aldı. Bu karar, Samsung'un mobil-masaüstü entegrasyonu stratejisinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

    Windows için DeX, yerini yeni nesil bağlantı çözümlerine bırakıyor

    DeX uygulaması, Galaxy serisi akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarını Windows bilgisayarlara bağlayarak masaüstü benzeri bir deneyim yaşamalarını sağlayan popüler bir çözümdü. "Masaüstü Deneyimi" anlamına gelen DeX, kullanıcılara dosya transferinden uygulama kullanımına kadar geniş bir yelpazede kesintisiz bir bağlantı sunuyordu. Ancak Samsung'un İngiltere web sitesinde yayınlanan bir duyuru, bu hizmetin One UI 7 ile birlikte sona ereceğini doğruladı.

    Samsung One UI 7 güncellemesi, DeX uygulamasına veda ediyor
    Samsung, DeX kullanıcılarını endişelendirmemek için alternatif bir çözüm sunuyor. Şirket, kullanıcılarını Windows'un yerleşik Windows'a Bağlan özelliğine yönlendiriyor. Bu geçiş, aslında Microsoft'un ekosistemiyle daha derin bir entegrasyon sağlama stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Windows'a Bağlan özelliği, yalnızca Samsung cihazlarıyla sınırlı kalmayan, daha geniş bir uyumluluk yelpazesi sunuyor.

    Önemli bir ayrıntı olarak, bu değişiklik sadece Windows uygulamasını etkiliyor. DeX'in temel işlevselliği, harici monitör, klavye ve fare bağlantısı gibi doğrudan bağlantı özellikleriyle devam edecek. Bu sayede kullanıcılar, masaüstü benzeri deneyimi farklı bir formatta yaşamaya devam edebilecekler. Ancak Windows uygulamasını aktif olarak kullanan kullanıcıların, iş akışlarını yeni sisteme adapte etmeleri gerekecek.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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