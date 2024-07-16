Android 15, son büyük güncellemeleri olacak: İşte o Xiaomi telefonlar

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Android 15 güncellemesinin ikinci beta sürümü halihazırda yayınlandı ve resmi sürümün bu yılın sonlarında bir dizi yeni özellikle sunulması bekleniyor. Dolayısıyla üreticiler de Android 15 takvimlerini oluşturmaya başladı. Bazı Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar içinse Android 15 son güncelleme olacak.

Kaçıranlar için günümüzde Xiaomi, amiral gemisi telefonlarına genellikle en fazla üç Android güncellemesi sunuyor. Ancak, Xiaomi 14 serisi ve 13T serisi de dahil olmak üzere son modeller dört işletim sistemi güncellemesi vaadiyle tanıtıldı. Üstelik sadece amiral gemisi modeller değil, Redmi Note 13 serisi de dahil olmak üzere daha yeni orta sınıf telefonlar da bir yıl ekstra Android güncellemesi alacak.

Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar! 1 ay önce eklendi

Android 15 ise, henüz resmî olarak Xiaomi telefonlara gelmedi ve güncelleme takvimi paylaşılmadı. Ancak, şirketin yazılım politikası açık olduğundan Android 15 son güncellemesi olacak modelleri tahmin etmek güç değil. Buna göre Xiaomi 12 serisi, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Civi 1, 2S, Redmi Note 13 serisi, Note 12 serisi ve Poco M6 5G dahil olmak çok sayıda model Android 16 almayacak. Detaylı listeye ise aşağıdan ulaşabilirsiniz..

Android 15 son büyük güncellemeleri olacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 5 pro 12.4

Redmi Not 13 5G

Redmi Not 13

Redmi Not 13R Pro

Redmi Not 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Not 12R

Redmi Not 12R Pro

Redmi Not 12T Pro

Redmi Not 12S

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi 13C 5G

Redmi 13C

Redmi 13R

Redmi 12 5G

Redmi 12

Poco M6 Pro 5G

Poco M6

Poco X6 Neo

Poco F5 Pro

Poco F5

Poco C65

Poco C61

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Android 15 son güncellemesi olacak Xiaomi telefonlar