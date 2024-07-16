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    Android 15, son büyük güncellemeleri olacak: İşte o Xiaomi telefonlar

    Google, Android 15 sürümünün sonuna doğru yaklaşıyor. Bazı Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar için Android 15 son güncelleme olacak. İşte o telefonlar...         
    Android 15 son güncellemesi olacak Xiaomi telefonlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Android 15 güncellemesinin ikinci beta sürümü halihazırda yayınlandı ve resmi sürümün bu yılın sonlarında bir dizi yeni özellikle sunulması bekleniyor. Dolayısıyla üreticiler de Android 15 takvimlerini oluşturmaya başladı. Bazı Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar içinse Android 15 son güncelleme olacak. 

    Kaçıranlar için günümüzde Xiaomi, amiral gemisi telefonlarına genellikle en fazla üç Android güncellemesi sunuyor. Ancak, Xiaomi 14 serisi ve 13T serisi de dahil olmak üzere son modeller dört işletim sistemi güncellemesi vaadiyle tanıtıldı. Üstelik sadece amiral gemisi modeller değil, Redmi Note 13 serisi de dahil olmak üzere daha yeni orta sınıf telefonlar da bir yıl ekstra Android güncellemesi alacak.

    Android 15 ise, henüz resmî olarak Xiaomi telefonlara gelmedi ve güncelleme takvimi paylaşılmadı. Ancak, şirketin yazılım politikası açık olduğundan Android 15 son güncellemesi olacak modelleri tahmin etmek güç değil. Buna göre Xiaomi 12 serisi, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Civi 1, 2S, Redmi Note 13 serisi, Note 12 serisi ve Poco M6 5G dahil olmak çok sayıda model Android 16 almayacak. Detaylı listeye ise aşağıdan ulaşabilirsiniz..

    Android 15 son büyük güncellemeleri olacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri

    • Xiaomi 13 Lite
    • Xiaomi 12 Pro
    • Xiaomi 12
    • Xiaomi 12T Pro
    • Xiaomi 12T
    • Xiaomi 12S Ultra
    • Xiaomi 12S Pro
    • Xiaomi 12S
    • Xiaomi Civi 2
    • Xiaomi Civi 1S
    • Xiaomi Mix Fold 2
    • Xiaomi Pad 5 pro 12.4
    • Redmi Not 13 5G
    • Redmi Not 13
    • Redmi Not 13R Pro
    • Redmi Not 12
    • Redmi Note 12 Turbo
    • Redmi Note 12 Pro Speed
    • Redmi Not 12R
    • Redmi Not 12R Pro
    • Redmi Not 12T Pro
    • Redmi Not 12S
    • Redmi K60E
    • Redmi K50 Ultra
    • Redmi K50i
    • Redmi 13C 5G
    • Redmi 13C
    • Redmi 13R
    • Redmi 12 5G
    • Redmi 12
    • Poco M6 Pro 5G
    • Poco M6
    • Poco X6 Neo
    • Poco F5 Pro
    • Poco F5
    • Poco C65
    • Poco C61
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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