Samsung, One UI 7 ile güvenliği artırıyor: İşte yeni güvenlik ve gizlilik özellikleri

- One UI 7.0 ile gelecek yeni ve geliştirilmiş güvenlik özellikleri
- 1️⃣ Knox Matrix Dashboard
- 2️⃣ Gelişmiş Veri Koruma Kurtarma Yöntemi
- 3️⃣ Samsung Hesabı için passkey desteği
- 4️⃣ Otomatik Engelleyici için geliştirilmiş Maksimum Kısıtlama seçeneği
- 5️⃣ Gelişmiş Hırsızlık Koruması
- Yorumlar
Samsung, One UI 7.0 beta programını belli ülkelerde Galaxy S24 serisi için başlattı. Şirket, ayrıca One UI 7.0 güncellemesinin bir parçası olan tüm yeni özellikleri ayrıntılı olarak açıkladı. One UI 7, ana ekran, kilit ekranı ve bildirim merkezinde yenilikler sunarken, cihazların güvenlik ve gizliliğini artıracak yeni özellikler de getiriyor.
One UI 7.0 ile gelecek yeni ve geliştirilmiş güvenlik özellikleri
One UI 7 güncellemesiyle Samsung Galaxy cihazlara beş önemli güvenlik özelliği geliyor: Knox Matrix Dashboard, Gelişmiş Veri Koruması için veri kurtarma yöntemi, Samsung Hesabı için Parola desteği, Otomatik Engelleyicide geliştirilmiş Maksimum Kısıtlamalar seçeneği ve geliştirilmiş Hırsızlık Koruması.
1️⃣ Knox Matrix Dashboard
2️⃣ Gelişmiş Veri Koruma Kurtarma Yöntemi
Gelişmiş Veri Koruma özelliği, Samsung Cloud'daki verileri uçtan uca şifrelenmiş halde tutuyor ve tüm Samsung cihazlarınızla senkronize ediyor. Bu cihazlardan biri kaybolduğunda, artık cihazdan verileri kurtarma ve yeni bir cihaza geri yükleme seçeneğiniz olacak. Ancak bu işlem, kaybolan cihazın parolasını, desenini veya PIN'ini doğrulama gerektirecek.
3️⃣ Samsung Hesabı için passkey desteği
Samsung, One UI 6.1 ile passkey desteği ekledi ancak Samsung Hesabı geçiş anahtarlarını desteklemiyordu. One UI 7.0 ile Samsung Hesabınız için bir parola oluşturabilecek ve bunu AI Family Hub Buzdolabı, akıllı telefon, tablet veya televizyon gibi Samsung cihazlarınızda oturum açmak için kullanabileceksiniz.
4️⃣ Otomatik Engelleyici için geliştirilmiş Maksimum Kısıtlama seçeneği
One UI 7.0 yüklü Galaxy telefonunuzda veya tabletinizde Maksimum Kısıtlama özelliğini etkinleştirdiğinizde, cihazın 2G şebekesine veya güvenli olmayan bir Wi-Fi şebekesine bağlanması durdurulacak. Cihaz kilitliyken USB bağlantılarını (şarj hariç) engelleyebileceksiniz.
5️⃣ Gelişmiş Hırsızlık Koruması
Samsung, One UI 7 beta programını 5 Aralık tarihi itibarıyla belli ülkelerde (Almanya, Hindistan, Kore, Polonya, İngiltere ve Amerika) başlattı. Galaxy S24 serisi kullanıcıları, Samsung Members uygulaması aracılığıyla beta programına katılabiliyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-one-ui-7-security-features/ https://news.samsung.com/global/samsung-one-ui-7-enhances-security-and-privacy-in-the-age-of-ai-giving-users-greater-transparency-and-choice Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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