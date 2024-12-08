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    Samsung, One UI 7 ile güvenliği artırıyor: İşte yeni güvenlik ve gizlilik özellikleri

    One UI 7 güncellemesi, yeni Galaxy AI özellikleri ve tasarım iyileştirmelerinin yanı sıra yeni, geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri getiriyor.        

    Samsung, One UI 7.0 beta programını belli ülkelerde Galaxy S24 serisi için başlattı. Şirket, ayrıca One UI 7.0 güncellemesinin bir parçası olan tüm yeni özellikleri ayrıntılı olarak açıkladı. One UI 7, ana ekran, kilit ekranı ve bildirim merkezinde yenilikler sunarken, cihazların güvenlik ve gizliliğini artıracak yeni özellikler de getiriyor.

    One UI 7.0 ile gelecek yeni ve geliştirilmiş güvenlik özellikleri

    One UI 7 güncellemesiyle Samsung Galaxy cihazlara beş önemli güvenlik özelliği geliyor: Knox Matrix Dashboard, Gelişmiş Veri Koruması için veri kurtarma yöntemi, Samsung Hesabı için Parola desteği, Otomatik Engelleyicide geliştirilmiş Maksimum Kısıtlamalar seçeneği ve geliştirilmiş Hırsızlık Koruması.

    1️⃣ Knox Matrix Dashboard

    One UI 7 yeni güvenlik özelliği Knox Matrix Dashboard Tam Boyutta Gör
    Knox Matrix, blok zinciri tabanlı bir güvenlik izleme sistemi. Tüm Samsung cihazlarınız (ev aletleri, telefonlar, tabletler ve TV'ler) arasında özel bir blok zinciri oluşturuyor ve bu cihazlardaki tehditleri izliyor. Knox Matrix Dashboard ile cihazlarınızın her birinin güvenlik durumunu görüntüleyebileceksiniz. Bir güvenlik sorunu olması durumunda öneri alacaksınız.

    2️⃣ Gelişmiş Veri Koruma Kurtarma Yöntemi

    Gelişmiş Veri Koruma özelliği, Samsung Cloud'daki verileri uçtan uca şifrelenmiş halde tutuyor ve tüm Samsung cihazlarınızla senkronize ediyor. Bu cihazlardan biri kaybolduğunda, artık cihazdan verileri kurtarma ve yeni bir cihaza geri yükleme seçeneğiniz olacak. Ancak bu işlem, kaybolan cihazın parolasını, desenini veya PIN'ini doğrulama gerektirecek.

    3️⃣ Samsung Hesabı için passkey desteği

    Samsung, One UI 6.1 ile passkey desteği ekledi ancak Samsung Hesabı geçiş anahtarlarını desteklemiyordu. One UI 7.0 ile Samsung Hesabınız için bir parola oluşturabilecek ve bunu AI Family Hub Buzdolabı, akıllı telefon, tablet veya televizyon gibi Samsung cihazlarınızda oturum açmak için kullanabileceksiniz.

    4️⃣ Otomatik Engelleyici için geliştirilmiş Maksimum Kısıtlama seçeneği

    One UI 7.0 yüklü Galaxy telefonunuzda veya tabletinizde Maksimum Kısıtlama özelliğini etkinleştirdiğinizde, cihazın 2G şebekesine veya güvenli olmayan bir Wi-Fi şebekesine bağlanması durdurulacak. Cihaz kilitliyken USB bağlantılarını (şarj hariç) engelleyebileceksiniz.

    5️⃣ Gelişmiş Hırsızlık Koruması

    One UI 7 hırsızlık koruması özelliği Tam Boyutta Gör
    One UI 7.0'daki Kimlik Kontrolü özelliğiyle, daha önce bulunmadığınız bir konumda cihazın güvenlik ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmak için biyometrik kimlik doğrulaması gerekecek. Bir saatlik gecikme, yetkisiz kişinin PIN'i değiştirmek gibi telefonun güvenliğini hemen değiştirmesini önleyecek.

    Samsung, One UI 7 beta programını 5 Aralık tarihi itibarıyla belli ülkelerde (Almanya, Hindistan, Kore, Polonya, İngiltere ve Amerika) başlattı. Galaxy S24 serisi kullanıcıları, Samsung Members uygulaması aracılığıyla beta programına katılabiliyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-one-ui-7-security-features/ https://news.samsung.com/global/samsung-one-ui-7-enhances-security-and-privacy-in-the-age-of-ai-giving-users-greater-transparency-and-choice
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