Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Watch GT 6 serisinin çıkış tarihi paylaşıldı: İşte bilinenler

    Huawei Watch GT 6 serisi için tanıtım tarihi netleşmeye başladı. Yeni modeller, farklı renk seçenekleri ve NearLink teknolojisiyle geliyor. İşte tüm beklenenler...

    Huawei Watch GT 6 serisinin çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Huawei'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Huawei Watch GT 6 serisi için geri sayım başladı. Hatırlayanlar olacaktır, yakın tarihli sertifikasyon sızıntıları sayesinde saatlerin bazı özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, Huawei Watch GT 6 serisi için yeni bir tanıtım görseli paylaştı. 

    Huawei Watch GT 6 serisi 19 Eylül’de geliyor

    Huawei'nin duyurusuna göre Watch GT 6 serisi, 19 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Şirket, seride yer alacak modellere dair henüz açıklamada bulunmadı. Ancak yayınlanan teaser görselinde iki farklı model görünüyor. Tasarımda, geçen yılki Watch GT 5 Pro'dan hatırlanan sekizgen gövde korunmuş durumda. Ayrıca, sağ tarafta döner taç ve ek bir buton bulunacağı da doğrulandı.

    Sızıntılara göre standart modeli, Brilliant Gold, Flowing Purple, Saddle Brown, Floating White ve Phantom Black renkleriyle satışa çıkacak. Pro versiyonu ise Glacier Gray, Amber Brown, Titanium Silver, Field Green ve Yadan Black seçenekleriyle sunulacak.

    Huawei Watch GT 6 serisinin 41 mm ve 46 mm kadran boyutlarıyla piyasaya çıkacağı ve Star Flash ya da NearLink gibi kısa mesafeli veri aktarımı için geliştirilmiş teknolojileri destekleyeceği belirtiliyor. Hatırlatmak gerekirse, geçen yılın Watch GT 5 serisi geliştirilmiş TruSense sağlık takibi, daha hassas GPS, gelişmiş uyku izleme ve uzun pil ömrü ile öne çıkmıştı.

    Pro modeli ise titanyum ve safir cam gibi malzemeler, EKG desteği, çevrimdışı haritalar ve golf sahası takibi gibi özelliklerle çıkış yaptı. GT 6 serisinin de benzer şekilde hem sağlık hem de tasarım tarafında yenilikler sunması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    p0420 arıza kodu çözümü koleos 1.3 tce yorum parafon kullananlar nutrivigor mama ne için kullanılır tetradox etkisini nezaman gösterir.

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4
    Apple MacBook Pro M4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum