Huawei Watch GT 6 serisinin çıkış tarihi paylaşıldı: İşte bilinenler

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Huawei Watch GT 6 serisi için geri sayım başladı. Hatırlayanlar olacaktır, yakın tarihli sertifikasyon sızıntıları sayesinde saatlerin bazı özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, Huawei Watch GT 6 serisi için yeni bir tanıtım görseli paylaştı.

Huawei Watch GT 6 serisi 19 Eylül’de geliyor

Huawei'nin duyurusuna göre Watch GT 6 serisi, 19 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Şirket, seride yer alacak modellere dair henüz açıklamada bulunmadı. Ancak yayınlanan teaser görselinde iki farklı model görünüyor. Tasarımda, geçen yılki Watch GT 5 Pro'dan hatırlanan sekizgen gövde korunmuş durumda. Ayrıca, sağ tarafta döner taç ve ek bir buton bulunacağı da doğrulandı.

Sızıntılara göre standart modeli, Brilliant Gold, Flowing Purple, Saddle Brown, Floating White ve Phantom Black renkleriyle satışa çıkacak. Pro versiyonu ise Glacier Gray, Amber Brown, Titanium Silver, Field Green ve Yadan Black seçenekleriyle sunulacak.

Huawei Watch GT 6 serisinin 41 mm ve 46 mm kadran boyutlarıyla piyasaya çıkacağı ve Star Flash ya da NearLink gibi kısa mesafeli veri aktarımı için geliştirilmiş teknolojileri destekleyeceği belirtiliyor. Hatırlatmak gerekirse, geçen yılın Watch GT 5 serisi geliştirilmiş TruSense sağlık takibi, daha hassas GPS, gelişmiş uyku izleme ve uzun pil ömrü ile öne çıkmıştı.

Pro modeli ise titanyum ve safir cam gibi malzemeler, EKG desteği, çevrimdışı haritalar ve golf sahası takibi gibi özelliklerle çıkış yaptı. GT 6 serisinin de benzer şekilde hem sağlık hem de tasarım tarafında yenilikler sunması bekleniyor.

