Samsung önümüzdeki hafta yeni bir Galaxy M serisi telefon çıkaracak

Samsung, 14 Ocak tarihinde yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak görünüşe bakılırsa Güney Koreli şirket 2021'e sadece Galaxy S21 serisiyle girmeyecek.İlginizi Çekebilir Samsung yeni Exynos işlemcisini 12 Ocak'ta tanıtacak
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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Mukul Sharma, Samsung'un önümüzdeki hafta Hindistan'da yeni bir Galaxy M serisi telefon piyasaya süreceğini söyledi.
Galaxy M12 olabilir
Ne yazık ki şu an için lansman tarihi belli değil. Ancak Sharma, cihazın ön panelini gösteren bir tanıtım posteri yayınladı. Görsel bize yeni model hakkında bazı ipuçları veriyor.
Akıllı telefon çentikli tasarıma sahip olacak. Ayrıca #MAXUP hashtag'i yüksek kapasiteli bir pille donatılacağına işaret ediyor. Söz konusu cihaz, geçtiğimiz Kasım ayında render görselleri ortaya çıkan Galaxy M12 olabilir. Bekleyip göreceğiz.
https://twitter.com/stufflistings/status/1345237003802054658 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.