Samsung önümüzdeki hafta yeni bir Galaxy M serisi telefon çıkaracak

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Samsung, 14 Ocak tarihinde yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak görünüşe bakılırsa Güney Koreli şirket 2021'e sadece Galaxy S21 serisiyle girmeyecek.

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Mukul Sharma, Samsung'un önümüzdeki hafta Hindistan'da yeni bir Galaxy M serisi telefon piyasaya süreceğini söyledi.

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Galaxy M12 olabilir

Ne yazık ki şu an için lansman tarihi belli değil. Ancak Sharma, cihazın ön panelini gösteren bir tanıtım posteri yayınladı. Görsel bize yeni model hakkında bazı ipuçları veriyor.

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Akıllı telefon çentikli tasarıma sahip olacak. Ayrıca #MAXUP hashtag'i yüksek kapasiteli bir pille donatılacağına işaret ediyor. Söz konusu cihaz, geçtiğimiz Kasım ayında render görselleri ortaya çıkan Galaxy M12 olabilir. Bekleyip göreceğiz.

https://twitter.com/stufflistings/status/1345237003802054658

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