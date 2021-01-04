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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung önümüzdeki hafta yeni bir Galaxy M serisi telefon çıkaracak

    Samsung'un Galaxy S21 serisini 14 Ocak'ta tanıtacağı kesinleşti. Ancak GÜney Koreli şirket amiral gemisi telefonlarından önce yeni Galaxy M serisi akıllı telefonunu tanıtacak.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung önümüzdeki hafta yeni bir Galaxy M serisi telefon çıkaracak
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    Samsung, 14 Ocak tarihinde yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak görünüşe bakılırsa Güney Koreli şirket 2021'e sadece Galaxy S21 serisiyle girmeyecek.

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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Mukul Sharma, Samsung'un önümüzdeki hafta Hindistan'da yeni bir Galaxy M serisi telefon piyasaya süreceğini söyledi.

    Samsung önümüzdeki hafta yeni bir Galaxy M serisi telefon çıkaracak
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    Galaxy M12 olabilir

    Ne yazık ki şu an için lansman tarihi belli değil. Ancak Sharma, cihazın ön panelini gösteren bir tanıtım posteri yayınladı. Görsel bize yeni model hakkında bazı ipuçları veriyor.

    Samsung önümüzdeki hafta yeni bir Galaxy M serisi telefon çıkaracak
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon çentikli tasarıma sahip olacak. Ayrıca #MAXUP hashtag'i yüksek kapasiteli bir pille donatılacağına işaret ediyor. Söz konusu cihaz, geçtiğimiz Kasım ayında render görselleri ortaya çıkan Galaxy M12 olabilir. Bekleyip göreceğiz.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer C. IŞIK) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    m serisi harika. böyle giderse s serisinden çok rabet görecek
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    samsung iyice benzer telefon çıkarmaya başladı
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