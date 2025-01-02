Samsung, özelleştirme uygulamasını yenileyerek herkese açtı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un Good Lock uygulaması kullanıcı arayüzü için bir ton özelleştirme sağlıyor ve cihazı rootlamak veya modlarla uğraşmak gerekmediğinden kullanıcıların favorisi. Ancak, bu uygulama belirli ülkelerle sınırlı ve yalnızca Galaxy Store üzerinden erişilebiliyor. One UI 7 ile bu değişiyor.

One UI 7 beta programı Galaxy S24 serisiyle sınırlı olabilir 1 hf. önce eklendi

Good Lock ve modülleri One UI 7 ile güncellendi

Good Lock, One UI 7.0’ın yayınlamasıyla birlikte Google Play Store’da indirilmeye açılacak. Tüm ülkelerde kullanılabilecek. Kullanıcıların artık APK indirmesine gerek kalmayacak. One UI 7 ile Good Lock ve modüllerinde birkaç değişiklik te olacak.

Good Lock

Ana uygulama arayüz iyileştirmesi: Kullanıcı arayüzü kolaylığını artırmak için ana uygulamanın genel yapısı değiştirildi.

Kullanıcı arayüzü kolaylığını artırmak için ana uygulamanın genel yapısı değiştirildi. Uygulama/Gönderi filtresi: Arama/filtreleme işleviyle ihtiyaç duyduğunuz işlevleri ve uygulamaları ve ilgili gönderileri kolayca bulabilirsiniz.

Arama/filtreleme işleviyle ihtiyaç duyduğunuz işlevleri ve uygulamaları ve ilgili gönderileri kolayca bulabilirsiniz. Good Lock yönetimi: Yeni eklenen 'Sayfam' sekmesinde ayarları sıfırlayabilir, Good Lock widget'ları ekleyebilir ve kullandığınız Good Lock özelliklerini kolayca yönetebilirsiniz.

Home Up

Gelişmiş Home Up erişilebilirliği: Home Up uygulamasını çalıştırmadan One UI Home'da Home Up işlevini ayarlayabilirsiniz.

Home Up uygulamasını çalıştırmadan One UI Home'da Home Up işlevini ayarlayabilirsiniz. Serbest ana sayfa öğesi yerleşimi: Öğeleri ızgara kısıtlamaları olmadan ana ekrana özgürce yerleştirebilirsiniz.

Öğeleri ızgara kısıtlamaları olmadan ana ekrana özgürce yerleştirebilirsiniz. Ana sayfa çıkartmaları: Ana sayfanızı çıkartmalarla kişiselleştirebilirsiniz.

Ana sayfanızı çıkartmalarla kişiselleştirebilirsiniz. Hareket animasyonu ayarlama ve çoklu parmak hareketleri: Hareketleri istediğiniz şekilde kullanmak için ana sayfa hareket animasyonlarını özgürce ayarlayın. Ekranın herhangi bir yerinde birden fazla parmakla (çoklu dokunmatik) hareket eylemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Hareketleri istediğiniz şekilde kullanmak için ana sayfa hareket animasyonlarını özgürce ayarlayın. Ekranın herhangi bir yerinde birden fazla parmakla (çoklu dokunmatik) hareket eylemleri gerçekleştirebilirsiniz. Favorileri gizle: Ana ekranınızı daha geniş ve düzenli hale getirmek için favorileri gizleyin.

Ana ekranınızı daha geniş ve düzenli hale getirmek için favorileri gizleyin. Özel klasörler ve uygulama düğmelerinin serbestçe yerleşimi: Daha çeşitli açılır klasör ve klasör simgesi boyutları ayarlayabilir ve uygulama düğmelerini özgürce yerleştirebilirsiniz.

Daha çeşitli açılır klasör ve klasör simgesi boyutları ayarlayabilir ve uygulama düğmelerini özgürce yerleştirebilirsiniz. Edge panel özelleştirmesi: Edge paneli daha kullanışlı hale getirmek için daha fazla öğe görüntüleme ve son uygulamalar alanında kaydırma gibi yeni özelleştirme özellikleri sağlandı.

Edge paneli daha kullanışlı hale getirmek için daha fazla öğe görüntüleme ve son uygulamalar alanında kaydırma gibi yeni özelleştirme özellikleri sağlandı. Görev çubuğu özelleştirmesi (Katlanan/Tablet): Görev Çubuğu'ndaki uygulama simgelerinin sırasını değiştirme ve daha fazlasını ekleme gibi çeşitli düzenleme işlevleri sağlar.

Game Booster +

Oyun kategorisini değiştirin: Oyun olarak sınıflandırılmamış ve bu nedenle ilgili desteği almayan uygulamaların kategorisini değiştirebilir, böylece cihaz tarafından sağlanan oyunla ilgili desteği alabilirsiniz.

Oyun olarak sınıflandırılmamış ve bu nedenle ilgili desteği almayan uygulamaların kategorisini değiştirebilir, böylece cihaz tarafından sağlanan oyunla ilgili desteği alabilirsiniz. Gamepad tuşu ayarlama özelliği: Gamepad'inizdeki tuşları istediğiniz gibi yeniden ayarlayabilirsiniz.

Gamepad'inizdeki tuşları istediğiniz gibi yeniden ayarlayabilirsiniz. GPU ayrıntılı ayarları (Anti-Aliasing/Doku Filtresi): GPU ayarlarından oyunlar sırasında oluşan çeşitli sorunları azaltabilirsiniz.

LockStar

Tutarlı kilit ekranı düzenleme deneyimi: Kilit ekranı düzenleme ekranında doğal düzenlemeyi etkinleştirmek için LockStar işlevinin bir uzantısıdır.

Rutin Galerisi

Rutin galerisi: Diğer Galaxy kullanıcıları tarafından oluşturulan rutinleri sizin için uygun hale getirmek üzere düzenleyebilir veya başkalarının kullanabilmesi için oluşturduğunuz faydalı rutinleri paylaşabilirsiniz. Bunları 'Mod ve Rutin' ve 'Rutin +' bölümünden kontrol edebilirsiniz.

Wonderland

Kilit ekranı ve ana ekran uygulamalarını ayırın

Geliştirilmiş yazı rengi görünürlüğü: Uygulama simgesi başlıkları ve durum çubuğu renkleri, arka plan ekranının ana rengine göre otomatik olarak değişerek görünürlüğü artırır.

MultiStar

MultiStar'ın Cover Launcher işlevini Flip cihazınızdaki 'Labs' menüsünden başlatmanız için bir yol sağlar ve kapak ekranını daha etkili bir şekilde kullanmanızı sağlar.

Tema

Klasör simgesi desteği: Artık bir simge paketi uygularken, klasör simgesinin şeklini uygulama simgesiyle eşleşecek şekilde özelleştirebilirsiniz.

Artık bir simge paketi uygularken, klasör simgesinin şeklini uygulama simgesiyle eşleşecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Özel uygulama simgesi şekli: 11 temel önceden ayarlanmış uygulama simgesi şekline ek olarak, simge şeklini seçtiğiniz bir resimle belirtebilirsiniz.

11 temel önceden ayarlanmış uygulama simgesi şekline ek olarak, simge şeklini seçtiğiniz bir resimle belirtebilirsiniz. Genişletilmiş çıkartma/duvar kağıdı seçici içeriği: Artık Good Lock'u süslerken daha geniş çeşitlilikte çıkartmalar ve duvar kağıtları kullanabilirsiniz.

Pentastic

Air Command simgesini özelleştirin: Air Command simgesini istediğiniz herhangi bir görselle değiştirebilirsiniz.

QuickStar

Çoklu kullanıcı simgesini gizleyin: Kilit ekranında birden fazla telefon kullanıcısı tarafından görülebilen kullanıcı simgelerini gizleyebilirsiniz.

Kamera Asistanı

Videoları harici depolamaya kaydedin: Videoları cihazınızın USB-C portuna bağlı harici depolamaya otomatik olarak kaydedin. (Video, Pro Video, Portre Video, Ağır Çekim ve Hyperlapse modlarında kullanılabilir)

Samsung'un Android 15 güncellemesi olan One UI 7, şu anda Galaxy S24 serisinde beta aşamasında. Ocak ayının sonlarında Galaxy S25 serisinde piyasaya sürülmesiyle birlikte One UI 7 final sürümün yayınlanması bekleniyor.

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