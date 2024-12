Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S25 serisiyle yüklü gelecek One UI 7 hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce One UI 7 beta yol haritasını sızdıran FamilyTaes'e göre, Android 15 tabanlı beta yazılımı Galaxy S24 serisi dışında başka hiçbir Samsung telefona gelmeyebilir.

İddia: Samsung, One UI 7 beta programını eski modellere açmayacak

Leaker, One UI 7 beta programının Galaxy S23, Galaxy S22 ve Galaxy S21 serileri için açılmayacağını iddia ediyor. Ayrıca Galaxy A serisi telefonların hiçbirinin beta yazılımından faydalanamayacağı iddiasında bulunuyor.

Leaker, One UI 7 üçüncü beta sürümün 30 Aralık - 6 Ocak arasında yayınlanacağını, ardından kararlı sürüme kadar birkaç beta daha çıkacağını söylüyor. Samsung’un Galaxy S25 serisiyle birlikte One UI 7'nin final sürümünü yayınlaması bekleniyor. Samsung, Unpacked etkinliğinde eksiksiz One UI 7 güncelleme takvimini paylaşabilir.

Samsung, One UI 7 betayı yayınladı: İşte yenilikler 2 hf. önce eklendi

One UI 7 beta neler getiriyor?

One UI 7 beta, yepyeni kullanıcı arayüzü tasarımı, dikkat çekici animasyonlar ve geçişler, daha fazla Galaxy AI özelliği dahil olmak üzere birçok yeni özellik getiriyor.

Özellikle Now Bar dikkat çekici. Now Bar, etkin sesli arama, çeviri modu, müzik çalma, Samsung Sağlık egzersiz takibi, zamanlayıcı gibi devam eden etkinlikleri gösteriyor. iOS’in canlı etkinlikler özelliğine benziyor; kilit ekranında altta yarı saydam olarak görünüyor ve üzerine dokunduğunuzda genişliyor. Bildirimler ve Hızlı Panel düzeni de değiştirildi. Gizlilik ve güvenlik noktasında da One UI 7, birçok yeni özellik getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

One UI 7 beta programı Galaxy S24 serisiyle sınırlı olabilir