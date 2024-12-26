Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 7 beta programı Galaxy S24 serisiyle sınırlı olabilir

    One UI 7 beta programını bekleyenler için üzücü haber; Yeni bir rapor, Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 betayı Galaxy S24 serisine özel tutacağını belirtiyor.
    One UI 7 beta programı Samsung Galaxy S24 Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 serisiyle yüklü gelecek One UI 7 hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce One UI 7 beta yol haritasını sızdıran FamilyTaes'e göre, Android 15 tabanlı beta yazılımı Galaxy S24 serisi dışında başka hiçbir Samsung telefona gelmeyebilir.

    İddia: Samsung, One UI 7 beta programını eski modellere açmayacak

    Leaker, One UI 7 beta programının Galaxy S23, Galaxy S22 ve Galaxy S21 serileri için açılmayacağını iddia ediyor. Ayrıca Galaxy A serisi telefonların hiçbirinin beta yazılımından faydalanamayacağı iddiasında bulunuyor.

    Leaker, One UI 7 üçüncü beta sürümün 30 Aralık - 6 Ocak arasında yayınlanacağını, ardından kararlı sürüme kadar birkaç beta daha çıkacağını söylüyor. Samsung’un Galaxy S25 serisiyle birlikte One UI 7'nin final sürümünü yayınlaması bekleniyor. Samsung, Unpacked etkinliğinde eksiksiz One UI 7 güncelleme takvimini paylaşabilir.

    One UI 7 beta neler getiriyor?

    One UI 7 beta, yepyeni kullanıcı arayüzü tasarımı, dikkat çekici animasyonlar ve geçişler, daha fazla Galaxy AI özelliği dahil olmak üzere birçok yeni özellik getiriyor.

    Özellikle Now Bar dikkat çekici. Now Bar, etkin sesli arama, çeviri modu, müzik çalma, Samsung Sağlık egzersiz takibi, zamanlayıcı gibi devam eden etkinlikleri gösteriyor. iOS’in canlı etkinlikler özelliğine benziyor; kilit ekranında altta yarı saydam olarak görünüyor ve üzerine dokunduğunuzda genişliyor. Bildirimler ve Hızlı Panel düzeni de değiştirildi. Gizlilik ve güvenlik noktasında da One UI 7, birçok yeni özellik getiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    Profil resmi
    Mantarın Başı 17 saat önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sniper elite 5 türkçe yama kpss tarih en iyi anlatan hoca nubia v40 design alınır mı probiyotik kullananlar yorumları arabadan su sesi gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A54
    Samsung Galaxy A54
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız