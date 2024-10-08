Samsung, popüler katlanır telefonu için desteği kesti

Galaxy Z Fold 2 artık güncelleme almayacak
Galaxy Z Fold2, 2020 yılında piyasaya sürüldü ve Android 10 işletim sistemiyle geldi. Cihaz, One UI 5.1.1 / Android 13 güncellemesi dahil olmak üzere yazılım güncellemeleri aldı. Bundan sonra artık herhangi bir büyük Android sürümü almayacak. Daha kötüsü, güvenlik güncellemelerini de almayacak.
Galaxy Z Fold 2 5G, Samsung'dan daha fazla güncelleme almayacak olsa da, günlük kullanım için hala güvenli ve işlevsel bir cihaz. Telefon, bankacılık uygulamaları da dahil olmak üzere tüm önemli uygulamaları destekleyen Android 13 ile çalışıyor. Ayrıca Google Play, telefonun temel özelliklerinin güncel kalmasını sağlamak için sistem güncellemeleri sağlamaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.