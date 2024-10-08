Samsung, popüler katlanır telefonu için desteği kesti

Tam Boyutta Gör Samsung’un güncel yazılım destek planına göre, Galaxy Z Fold 2 5G modeli güncelleme döngüsünü tamamladı. Popüler katlanır telefon, artık One UI güncellemeleri ve güvenlik yamalarını almayacak.

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Galaxy Z Fold 2 artık güncelleme almayacak

Galaxy Z Fold2, 2020 yılında piyasaya sürüldü ve Android 10 işletim sistemiyle geldi. Cihaz, One UI 5.1.1 / Android 13 güncellemesi dahil olmak üzere yazılım güncellemeleri aldı. Bundan sonra artık herhangi bir büyük Android sürümü almayacak. Daha kötüsü, güvenlik güncellemelerini de almayacak.

Galaxy Z Fold 2 5G, Samsung'dan daha fazla güncelleme almayacak olsa da, günlük kullanım için hala güvenli ve işlevsel bir cihaz. Telefon, bankacılık uygulamaları da dahil olmak üzere tüm önemli uygulamaları destekleyen Android 13 ile çalışıyor. Ayrıca Google Play, telefonun temel özelliklerinin güncel kalmasını sağlamak için sistem güncellemeleri sağlamaya devam ediyor.

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