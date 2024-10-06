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Samsung’un Galaxy S24 FE modelini piyasaya sürmesinin ardından, şirket ilk yazılım güncellemesini yayınlamaya başladı. FE serisinin bütçe dostu amiral gemisi olan bu model, birçok ülkede kullanıcılarına ulaştırılmaya devam ederken, cihazın yazılımında yapılan yeni güncelleme ilk olarak Avrupa ve Afrika bölgelerinde kullanıma sunuldu.

S721BXXS2AXI5 sürüm numarasını taşıyan bu güncelleme, esas olarak güvenlik iyileştirmelerine odaklanıyor. Yayınlanan bilgilere göre, cihazdaki 67 güvenlik açığı bu güncellemeyle gideriliyor. Bu nedenle kullanıcıların, güncellemeyi en kısa sürede yüklemeleri öneriliyor. Henüz tüm dünya genelinde dağıtılmamış olsa da, güncellemenin kısa süre içerisinde daha geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor. Samsung’un Galaxy S24 FE modeli Android 14 işletim sistemi ve OneUI 6.1 arayüzüyle piyasaya çıkmıştı. Ayrıca, bu model yedi büyük Android güncellemesi alacak olan ilk Fan Edition cihazı olma özelliği taşıyor.

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Galaxy S24 FE, 6.7 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED 2X ekranla birlikte geliyor ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz, Exynos 2400e işlemciyle donatılmış olup, 8GB RAM ve 512GB’a kadar depolama kapasitesi seçenekleri sunuyor. Arka tarafında 50MP ana kamera, 8MP telefoto lens ve 12MP ultra geniş açılı kamera bulunan telefon, ön tarafta ise 10MP selfie kamerasına sahip. 4.700mAh kapasitesindeki batarya ise 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği ile kullanıcılarına sunuluyor.

Güncellemenin, cihazın genel performansını ve stabilitesini artırdığı da belirtildi. Ayrıca bazı küçük hata düzeltmeleri de bu sürümde yer alıyor. Cihazınızın bu güncellemeyi alıp almadığını kontrol etmek için Ayarlar menüsüne gidip, “Yazılım Güncellemesi” kısmından “İndir ve Yükle” seçeneğini kullanabilirsiniz.

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Samsung Galaxy S24 FE ilk önemli güncellemesini aldı