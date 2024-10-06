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    Samsung Galaxy S24 FE ilk önemli güncellemesini aldı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni fiyat performans odaklı akıllı telefonu Galaxy S24 FE, ilk önemli güncellemesini aldı. İşte ilk güncellemeye ilişkin detaylar.

    Samsung Galaxy S24 FE ilk önemli güncellemesini aldı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un Galaxy S24 FE modelini piyasaya sürmesinin ardından, şirket ilk yazılım güncellemesini yayınlamaya başladı. FE serisinin bütçe dostu amiral gemisi olan bu model, birçok ülkede kullanıcılarına ulaştırılmaya devam ederken, cihazın yazılımında yapılan yeni güncelleme ilk olarak Avrupa ve Afrika bölgelerinde kullanıma sunuldu.

    S721BXXS2AXI5 sürüm numarasını taşıyan bu güncelleme, esas olarak güvenlik iyileştirmelerine odaklanıyor. Yayınlanan bilgilere göre, cihazdaki 67 güvenlik açığı bu güncellemeyle gideriliyor. Bu nedenle kullanıcıların, güncellemeyi en kısa sürede yüklemeleri öneriliyor. Henüz tüm dünya genelinde dağıtılmamış olsa da, güncellemenin kısa süre içerisinde daha geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor. Samsung’un Galaxy S24 FE modeli Android 14 işletim sistemi ve OneUI 6.1 arayüzüyle piyasaya çıkmıştı. Ayrıca, bu model yedi büyük Android güncellemesi alacak olan ilk Fan Edition cihazı olma özelliği taşıyor.

    Galaxy S24 FE, 6.7 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED 2X ekranla birlikte geliyor ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz, Exynos 2400e işlemciyle donatılmış olup, 8GB RAM ve 512GB’a kadar depolama kapasitesi seçenekleri sunuyor. Arka tarafında 50MP ana kamera, 8MP telefoto lens ve 12MP ultra geniş açılı kamera bulunan telefon, ön tarafta ise 10MP selfie kamerasına sahip. 4.700mAh kapasitesindeki batarya ise 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği ile kullanıcılarına sunuluyor.

    Güncellemenin, cihazın genel performansını ve stabilitesini artırdığı da belirtildi. Ayrıca bazı küçük hata düzeltmeleri de bu sürümde yer alıyor. Cihazınızın bu güncellemeyi alıp almadığını kontrol etmek için Ayarlar menüsüne gidip, “Yazılım Güncellemesi” kısmından “İndir ve Yükle” seçeneğini kullanabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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