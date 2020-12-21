Samsung şeffaf ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor

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Katlanabilir ekranlı akıllı telefon macerasına hayal kırıklığı ile başlayan ancak sonrasında durumu düzeltmeyi başaran Samsung; önümüzdeki yıl farklı modellerle karşımıza çıkacak. Yol haritasında ise çok ilginç ürünler var.

Şeffaf ekranlı akıllı telefon

Önümüzdeki yıl içerisinde Samsung’un Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon daha olacak. 2022 yılı için ise planlar değişiyor.

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Geçtiğimiz haftalarda Samsung’un üçe katlanarak telefon olan bir tablet ve rulo şeklinde genişleyen bir başka tabletin çizimlerini görmüştük. Ayrıca önemli bir yöneticinin elinde yine rulo şeklinde genişlediği tahmin edilen prototip bir cihaz ortaya çıkmıştı.

Samsung’un diğer bir çalışması ise şeffaf ekranlar üzerine. Firmanın şeffaf ekranlı bir akıllı telefon planı olduğu iddia ediliyor. Zaten daha önce şeffaf ekranlı televizyon projeleri olan firma için uzak bir konu değil. Böylece telefonlarda daha gelişmiş zengin gerçeklik uygulamaları da mümkün olabilecek.

Yukarıda saydığımız yenilikçi telefon projelerinden en az birisinin gelecek yıl sonlarında resmiyet kazanması bekleniyor. Bu da muhtemelen üçe katlanan tablet modeli olacak. 2022 yılı ise diğer firmaların da ilginç projelerini devreye soktuğu bir yıl olacak.

https://wccftech.com/samsung-working-on-tri-folding-tablet-and-transparent-display-smartphone/

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