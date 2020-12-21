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    Samsung şeffaf ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor

    Uzun süredir şeffaf ekranlı televizyonlar geliştiren Samsung yavaş yavaş bu tecrübeyi akıllı telefon pazarına da taşımayı planlıyor. Şeffaf ekranlı akıllı telefon gelecek yıl tanıtılabilir.
    22 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung şeffaf ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor
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    Katlanabilir ekranlı akıllı telefon macerasına hayal kırıklığı ile başlayan ancak sonrasında durumu düzeltmeyi başaran Samsung; önümüzdeki yıl farklı modellerle karşımıza çıkacak. Yol haritasında ise çok ilginç ürünler var.

    Şeffaf ekranlı akıllı telefon

    Önümüzdeki yıl içerisinde Samsung’un Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon daha olacak. 2022 yılı için ise planlar değişiyor.

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    Geçtiğimiz haftalarda Samsung’un üçe katlanarak telefon olan bir tablet ve rulo şeklinde genişleyen bir başka tabletin çizimlerini görmüştük. Ayrıca önemli bir yöneticinin elinde yine rulo şeklinde genişlediği tahmin edilen prototip bir cihaz ortaya çıkmıştı.

    Samsung’un diğer bir çalışması ise şeffaf ekranlar üzerine. Firmanın şeffaf ekranlı bir akıllı telefon planı olduğu iddia ediliyor. Zaten daha önce şeffaf ekranlı televizyon projeleri olan firma için uzak bir konu değil. Böylece telefonlarda daha gelişmiş zengin gerçeklik uygulamaları da mümkün olabilecek.

    Yukarıda saydığımız yenilikçi telefon projelerinden en az birisinin gelecek yıl sonlarında resmiyet kazanması bekleniyor. Bu da muhtemelen üçe katlanan tablet modeli olacak. 2022 yılı ise diğer firmaların da ilginç projelerini devreye soktuğu bir yıl olacak.



    https://wccftech.com/samsung-working-on-tri-folding-tablet-and-transparent-display-smartphone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    volkie reis şeffaf batarya mevcut google arama çubuğuna "transparent battery" diye yazınca çıkıyor.
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    kayamtky 20 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Geleceği kurgulayan "The Expanse" dizi filminde ki şeffaf telefonlar yavaş yavaş gerçekleşiyor.
    Tabii o dizi filmde sadece telefonlar değil bütün bilgisayar ekranları da şeffaf.

    Ayrıca dizi de boşluğa yansıtılan sunum amaçlı kol ve parmak hareketleriyle yönetilen 3D hologram ekranlar da mevcut. Ben hologram ekranların da bir gün gündelik hayata geçeceğine inanıyorum, ama kim bilir ne zaman ?
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    volkie (volkan Karşıyakalı) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    pili de mi şeffaf yapacaklar, tamamıyla şeffaf tel imkansız şu an
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    esmerbuyucu (E. B.) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) volkie
    Katlanır yapıda yarısı şeffaf yarısı opak olur. Şeffaf tarafında sadece ekran olur... Başka türlü batarya işini çözebileceklerini sanmıyorum.
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    basartenk (basar tenk) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    olmaz, zeki müren de bizi görür
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