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    Koronavirüs nedeniyle Google Play uygulama onayları gecikiyor

    Bu sıralar Google Play mağazasına uygulama göndermeyi düşünüyorsanız uzun inceleme sürelerine hazır olun. Koronavirüs salgını nedeniyle Google Play onayları 7 güne uzamış durumda.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs nedeniyle Google Play uygulama onayları gecikiyor
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    Koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de acil durum ilan edilmesi ve 1700 civarında mühendisin koronavirüs testi sayfasının geliştirilmesine ayırması nedeniyle Google bazı konuları geri plana almaya başladı.

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    Süre uzuyor

    Firma yaptığı açıklamada koronvirüs nedeniyle Google Play uygulama onaylarının 7 gün veya daha da fazla sürebileceğini bildirdi. Karar yeni uygulamalar ve manuel bir incelemeyi gerektiren güncellemeler için geçerli olacak.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi"

    Geçtiğimiz yıllarda Google Play mağazasında yeni uygulamalara 1-2 gün arasında onay veriliyor, güncellemeler ise bazen 24 saatten kısa sürede onaylanıyordu. Bununla birlikte kişisel verilerin güvenliği ve uygulamaların izinsiz bir şekilde kişisel verileri kullanması şikayetleri sonrasında onay süresi 3 güne uzamıştı.

    Google normalde istisnai durumlarda incelemelerin 7 gün sonrasına uzadığını daha önce belirtmişti. Koronavirüs salgını da istisnai duruma girdiği için artık incelemeler çok daha uzun sürecek. Bu da uygulama geliştiricileri olumsuz etkileyecek.



    https://www.engadget.com/2020/03/16/google-play-store-app-reviews-delayed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 3 gün
    Herşeyde sorunlar çıkacak çoğu geliştirme duracak.



    Duraksama dönemi.
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    KaleyDeskop (ali ) 3 gün
    yotubeda da artık reklam için uygunluk incelemesi yok gibi. daha 2 hafta önce attığım her video incelemede kalıyordu, şimdi hiç umurlarında değil yt ekibinin..
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