Samsung, son 14 yılın dibini gördü: Düşüş yüzde 96 ve üretim kesintisi!

Tam Boyutta Gör Samsung, çok büyük bir gelir kaybına kendisini hazırlıyor. 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarına bir ön bakış yayınlayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, işletme kârı tarafında inanılmaz bir düşüş bekliyor. Öyle ki Samsung’un son 14 yılın en kötü dönemini yaşadığını söylesek yanılmayız. Zira rakamlar 2009 finansal krizinde bu yana en kötü noktayı gösteriyor.

Samsung üretimi kesiyor, rekor kayıp var

Bir Samsung yetkilisinin, daha fazla mali kaybı önlemek için şirketin yarı iletken talebindeki önemli düşüşe uyum sağladığı içinbellek yongası üretimini 'anlamlı' bir seviyeye indirdiğini söyleyerek üretim kesintisi yapılacağının sinyalini verdi. İşletme kârına gelince, şirketin yalnızca tahmini olarak sadece 450 milyon dolar ürettiği söyleniyor ve bu da 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 96 gibi muazzam bir düşüşe tekabül ediyor.Bu arada ilk çeyrek gelirleri ise 59 milyar dolardan 47.8 milyar dolar seviyesine geriliyor.

Tam Boyutta Gör Analistlerin beklentilerine göre çip bölümünün 1,6 milyar dolar kayıp bildirmesi bekleniyor, bu da bellek üretimindeki kesintinin ciddi olacağını gösteriyor. Çip bölümündeki kayıp ve üretim kesintisi kararı DRAM fiyatlarında yaşanan düşüşü destekleyecektir. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda da RAM ve depolama çözümlerinde fiyat düşüşü devma edecek diyebiliriz.

Cankurtaran halatı: Galaxy S23

Tam Boyutta Gör Tüm bu aksiliklerin ortasında Samsung'u koruyan bir koruyucu melek var gibi görünüyor: Galaxy S23 serisi. Her üç modelin de, özellikle Galaxy S22 ailesiyle kıyaslandığında son derece iyi satış yaptığı söyleniyor.

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Bununla birlikte Samsung’un 2023 yılında yapacağı yatırımların nasıl şekilleneceği de belirsiz. Firma geçtiğimiz yıl yatırımların aynı seviyede kalacağının altını çizmişti ancak bu inanılmaz düşüş planları değiştirebilir. Rakip Sy Hynix ve Micron, bellek üretimlerinde ve yatırımlarında ciddi kesintilere gittiğini zaten bildirmişti. Benzer bir hamle Samsung tarafından da gelebilir. Şimdilik bu açıklanan veriler buzdağının görünen kısmı. Firma ayrıntılı finansal raporunu bu ayın sonunda açıklayacak.

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