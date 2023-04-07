Samsung, son 14 yılın dibini gördü: Düşüş yüzde 96 ve üretim kesintisi!

Samsung üretimi kesiyor, rekor kayıp var
Bir Samsung yetkilisinin, daha fazla mali kaybı önlemek için şirketin yarı iletken talebindeki önemli düşüşe uyum sağladığı içinbellek yongası üretimini 'anlamlı' bir seviyeye indirdiğini söyleyerek üretim kesintisi yapılacağının sinyalini verdi. İşletme kârına gelince, şirketin yalnızca tahmini olarak sadece 450 milyon dolar ürettiği söyleniyor ve bu da 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 96 gibi muazzam bir düşüşe tekabül ediyor.Bu arada ilk çeyrek gelirleri ise 59 milyar dolardan 47.8 milyar dolar seviyesine geriliyor.
Cankurtaran halatı: Galaxy S23
Bununla birlikte Samsung’un 2023 yılında yapacağı yatırımların nasıl şekilleneceği de belirsiz. Firma geçtiğimiz yıl yatırımların aynı seviyede kalacağının altını çizmişti ancak bu inanılmaz düşüş planları değiştirebilir. Rakip Sy Hynix ve Micron, bellek üretimlerinde ve yatırımlarında ciddi kesintilere gittiğini zaten bildirmişti. Benzer bir hamle Samsung tarafından da gelebilir. Şimdilik bu açıklanan veriler buzdağının görünen kısmı. Firma ayrıntılı finansal raporunu bu ayın sonunda açıklayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı