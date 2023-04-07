Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, son 14 yılın dibini gördü: Düşüş yüzde 96 ve üretim kesintisi!

    Samsung, işletme kârının yüzde 96 oranında düşerek son 14 yılın en dip noktasına gerilemesini bekliyor. Bununla birlikte firmanın amiral gemisi telefon satışları ise yükseliyor.
    Oy Ver
    Samsung, son 14 yılın dibini gördü: Düşüş yüzde 96! Tam Boyutta Gör
    Samsung, çok büyük bir gelir kaybına kendisini hazırlıyor. 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarına bir ön bakış yayınlayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, işletme kârı tarafında inanılmaz bir düşüş bekliyor. Öyle ki Samsung’un son 14 yılın en kötü dönemini yaşadığını söylesek yanılmayız. Zira rakamlar 2009 finansal krizinde bu yana en kötü noktayı gösteriyor.

    Samsung üretimi kesiyor, rekor kayıp var

    Bir Samsung yetkilisinin, daha fazla mali kaybı önlemek için şirketin yarı iletken talebindeki önemli düşüşe uyum sağladığı içinbellek yongası üretimini 'anlamlı' bir seviyeye indirdiğini söyleyerek üretim kesintisi yapılacağının sinyalini verdi. İşletme kârına gelince, şirketin yalnızca tahmini olarak sadece 450 milyon dolar ürettiği söyleniyor ve bu da 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 96 gibi muazzam bir düşüşe tekabül ediyor.Bu arada ilk çeyrek gelirleri ise 59 milyar dolardan 47.8 milyar dolar seviyesine geriliyor.

    Samsung, son 14 yılın dibini gördü: Düşüş yüzde 96! Tam Boyutta Gör
    Analistlerin beklentilerine göre çip bölümünün 1,6 milyar dolar kayıp bildirmesi bekleniyor, bu da bellek üretimindeki kesintinin ciddi olacağını gösteriyor. Çip bölümündeki kayıp ve üretim kesintisi kararı DRAM fiyatlarında yaşanan düşüşü destekleyecektir. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda da RAM ve depolama çözümlerinde fiyat düşüşü devma edecek diyebiliriz. 

    Cankurtaran halatı: Galaxy S23

    Samsung, son 14 yılın dibini gördü: Düşüş yüzde 96! Tam Boyutta Gör
    Tüm bu aksiliklerin ortasında Samsung'u koruyan bir koruyucu melek var gibi görünüyor: Galaxy S23 serisi. Her üç modelin de, özellikle Galaxy S22 ailesiyle kıyaslandığında son derece iyi satış yaptığı söyleniyor.

    Bununla birlikte Samsung’un 2023 yılında yapacağı yatırımların nasıl şekilleneceği de belirsiz. Firma geçtiğimiz yıl yatırımların aynı seviyede kalacağının altını çizmişti ancak bu inanılmaz düşüş planları değiştirebilir. Rakip Sy Hynix ve Micron, bellek üretimlerinde ve yatırımlarında ciddi kesintilere gittiğini zaten bildirmişti. Benzer bir hamle Samsung tarafından da gelebilir. Şimdilik bu açıklanan veriler buzdağının görünen kısmı. Firma ayrıntılı finansal raporunu bu ayın sonunda açıklayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vsync açılmalı mı assetto corsa trafik modu ps4 sözelde derece yapmak ayt matematik kaç günde biter the devil in me türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız