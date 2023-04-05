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    Türkiye'deki Galaxy S23 satışları Galaxy S22'yi ikiye katladı

    Türkiye'de Galaxy S23 ön satış dönemindeki satışların MENA bölgesindeki oranı, Galaxy S22 satışlarına oranı iki katına yükseldi. Türkiye, bölgede en çok sipariş verilen ülke oldu.
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    Türkiye'deki Galaxy S23 satışları Galaxy S22'yi ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Samsung Türkiye, Galaxy S23 serisi satışları hakkında açıklama yaptı. Türkiye’deki satışların bölge rekoru kırdığını duyurdu.

    Türkiye; Galaxy S23, S23+, S23 Ultra’nın ön satış döneminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde en çok sipariş verilen ülke oldu. MENA bölgesinde Türkiye’nin satış oranı, geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandı. Türkiye, satış oranını yıllık bazda en çok artıran ülke oldu.

    Galaxy S23'e 5G desteği geldi

    Firmadan yapılan açıklamada ayrıca bugün itibarıyla Türkiye'deki Galaxy S23,S23+ ve S23 Ultra modellerine 5G desteği geldiği duyuruldu. Galaxy S23 kullanıcıları, İstanbul Havalimanı içerisinde 5G ağına bağlanabilecek.

    Galaxy S23 serisi fiyatı ne kadar?

    • Samsung Galaxy S23 128 GB: 24.999 TL
    • Samsung Galaxy S23+ 256 GB: 32.999 TL
    • Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB: 40.999 TL
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    samsung türkiye, Galaxy S23 ve
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