Türkiye'deki Galaxy S23 satışları Galaxy S22'yi ikiye katladı

Tam Boyutta Gör Samsung Türkiye, Galaxy S23 serisi satışları hakkında açıklama yaptı. Türkiye’deki satışların bölge rekoru kırdığını duyurdu.

Türkiye; Galaxy S23, S23+, S23 Ultra’nın ön satış döneminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde en çok sipariş verilen ülke oldu. MENA bölgesinde Türkiye’nin satış oranı, geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandı. Türkiye, satış oranını yıllık bazda en çok artıran ülke oldu.

Galaxy S23'e 5G desteği geldi

Firmadan yapılan açıklamada ayrıca bugün itibarıyla Türkiye'deki Galaxy S23,S23+ ve S23 Ultra modellerine 5G desteği geldiği duyuruldu. Galaxy S23 kullanıcıları, İstanbul Havalimanı içerisinde 5G ağına bağlanabilecek.

Türkiye'deki Galaxy S23 modellerine 5G desteği geldi 8 sa. önce eklendi

Galaxy S23 serisi fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy S23 128 GB: 24.999 TL

Samsung Galaxy S23+ 256 GB: 32.999 TL

Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB: 40.999 TL

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