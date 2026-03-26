    Samsung telefonlarda ilginç sorun: Bir web sitesi telefonun çökmesine yol açıyor

    Samsung telefonları etkileyen ilginç bir yazılım hatası ortaya çıktı. Yeni raporlara göre, bazı Samsung Galaxy modelleri yalnızca belirli bir web sayfasını açtığında aniden yeniden başlıyor.

    Exynos işlemcili modelleri etkiliyor

    Sorun özellikle Exynos işlemcili cihazlarda görülüyor ve farklı segmentlerden birçok modeli etkiliyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre cihaz, ilgili bağlantıya tıklandığı anda herhangi bir uyarı vermeden kapanıyor ve otomatik olarak yeniden başlıyor.

    İlk olarak bir kullanıcının Samsung Galaxy S24 üzerinde yaşadığı sorunla gündeme gelen hata, kısa sürede yaygınlaştı. Paylaşımda, Fairphone'un Gen 6 işletim sistemiyle ilgili bir web sayfasının, Exynos çipli Galaxy telefonların anında yeniden başlatılmasına neden olduğu belirtiliyor. Bağlantıya tıklanıldığında, telefon hiçbir uyarı veya hata mesajı vermeden kapanıp yeniden başlıyor.

    Sorunun tek bir cihazla sınırlı olmadığı belirtiliyor. Samsung Galaxy S24, Galaxy S25 Ultra ve hatta Galaxy A56 gibi orta segment telefonlar da dahil olmak üzere birçok cihazın etkilendiğini gösteriyor. Galaxy Tab S10 FE gibi tabletlerde de aynı sorun görülüyor.

    Sorunun yalnızca belirli bir uygulamadan kaynaklanmadığı da belirtiliyor. Kullanıcılar, Chrome, Samsung Internet ve Google uygulaması üzerinden sayfayı açmaya çalıştıklarında da aynı çökme ve yeniden başlatma sorunuyla karşılaştıklarını söylüyor. Firefox kullanan bazı kişiler ise bu hatayı daha az yaşadıklarını ifade ediyor. Ayrıca bazı kullanıcılar, çökme yaşanmadan hemen önce sayfanın normalden daha yavaş yüklendiğini ve cihazın belirgin şekilde ısındığını fark ettiklerini aktarıyor.

    Farklı model ve bölgelerdeki kullanıcıların benzer deneyimleri paylaşması, sorunun yaygın olduğunu gösteriyor. Snapdragon işlemcili cihazlarda ise aynı sayfanın sorunsuz açıldığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra bazı kullanıcılar, hatanın yalnızca Wi-Fi bağlantısı kullanıldığında ortaya çıktığını, mobil veri üzerinden erişimde ise sorun yaşanmadığını dile getiriyor.

    Henüz Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak sorunun geniş çaplı olması, kısa sürede bir yazılım güncellemesiyle çözüm gelmesini gündeme getirebilir.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 3 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

