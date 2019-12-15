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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'tan Redmi K30 5G'ye rakip geliyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, Redmi K30 5G'ye rakip hazırladığı ortaya çıktı. Şirket yeni akıllı telefonunda Snapdragon 765G yonga setine yer verecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'tan Redmi K30 5G'ye rakip geliyor
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    Kısa süre önce resmiyet kazanan Redmi K30 5G, Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti ile güçlendirilmiş dünyanın ilk akıllı telefonu oldu. Ancak cihaz Ocak ayı ortalarında satışa sunulacak. Dolayısı ile diğer üreticilerin alternatif modeller sunmak için yeterli zamanı var. Görünüşe bakılırsa Samsung da bu konuda hazırlık içerisinde.

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    Gelen son bilgilere göre Güney Koreli şirket Qualcomm Snapdragon 765G platformunu temel alan bir akıllı telefon çıkaracak. Bu da cihazın nispeten ucuz olacağı, entegre 5G modeme sahip olacağı ve kesinlikle Redmi K30 seviyesinde iyi bir kamera ile donatılacağı anlamına geliyor.

    Samsung'tan Redmi K30 5G'ye rakip geliyor
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    Galaxy A serisinin bir parçası olabilir

    Samsung'un yeni akıllı telefonu hakkında henüz çok fazla detay yok. Ancak böyle bir modelin Galaxy A serisi kapsamında piyasaya sürülebileceği söyleniyor. Önümüzdeki günlerde Snapdragon 765G'li cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.



    https://twitter.com/TechMate01/status/1206037317791567873 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    bjkyener 40 dk.
    3000 tl ye 5G Snapdragon 765G satacaksa hiç çıkartmasın çünkü çıkartana kadar Snapdragon 855+ (7 nm) li telefon 2500 - 2750 tl olur
    1 Yanıt Yanıtla
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    Manhunt Three 27 dk. bjkyener
    O fiyata olsun sana da bana da alalım.
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    khaos 1 sa.
    Nerden nereye pazar yaratan firmadan çinlileri taklit eden firmaya...Samsung vizyonsuzluğunun bir örneği daha
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    yorumculuklar 1 sa.
    Samsung böyle devam ederse sonu Japon üreticilere benzeyecek... Xiaomi ve Huawei'den çok korktular ve onları hedef alan adımlar atıyorlar sürekli. Xiaomi kar payı açıklamaları ile ürün fiyatlandırma politikaları ile insanların kafasında "ucuza kalite" gibi bir model oluşturdu, bunu devirmek zor. Adam her kullanıcının çok farketmeyeceği noktalarda, gyro sensörleri bluetooth vb. paradan kısıyor. Samsung'un elinde ise "kaliteli Android" cihaz üreticisi etiketi varken, Google bile Pixel ile buna ulaşmaya çalışıyor ama insanlar Google'dan ucuz cihaz bekliyor Pixel 3A en güzel örneği, bunu kaybetmeye uğraşıyor resmen. Apple gibi maksimum üç seri tutmalılar bence ellerinde S serisi Note serisi ve A serisi, Note serisi her yeni şeyin denendiği overloaded modeller, S serisi yalnızca oturmuş özelliklerin eklendiği stabil bir seri, A serisi ise yine eskisi gibi ucuza oynayabilir.
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    hasanandnexus 1 sa.
    A serisiyle çıkacakmış. A serisi eskisi gibi ucuz değil ki. Gerçekten rakip olmak istiyorsa fiyatıyla rakip olsun. Xiaomi de gelen distribütör yüzünden ucuz değil ama en azından adamlar fiyat performans algısını iyi aşıladılar ve hala bunun ekmeğini yiyorlar. Htc gibi orta seviye işlemcili cihazları amiral gemi fiyatına satmaya kalkarsa kimse yüzüne bakmaz.
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    koyunsayar 1 sa.
    Bu telefonun kamera bölümü çok müstehcen diyazy edilmiş .kasten yapıldığına eminim
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    Sirchade 1 sa.
    Donanım olarak rakip olmak en kolayı, önemli olan fiyatta rakip olabilmek.
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    AribyAriana 2 sa.
    Fiyatı da K30 ile aynı tutarsa işte ben ona rakip derim.
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