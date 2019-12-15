Samsung'tan Redmi K30 5G'ye rakip geliyor

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Kısa süre önce resmiyet kazanan Redmi K30 5G, Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti ile güçlendirilmiş dünyanın ilk akıllı telefonu oldu. Ancak cihaz Ocak ayı ortalarında satışa sunulacak. Dolayısı ile diğer üreticilerin alternatif modeller sunmak için yeterli zamanı var. Görünüşe bakılırsa Samsung da bu konuda hazırlık içerisinde.

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Gelen son bilgilere göre Güney Koreli şirket Qualcomm Snapdragon 765G platformunu temel alan bir akıllı telefon çıkaracak. Bu da cihazın nispeten ucuz olacağı, entegre 5G modeme sahip olacağı ve kesinlikle Redmi K30 seviyesinde iyi bir kamera ile donatılacağı anlamına geliyor.

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Galaxy A serisinin bir parçası olabilir

Samsung'un yeni akıllı telefonu hakkında henüz çok fazla detay yok. Ancak böyle bir modelin Galaxy A serisi kapsamında piyasaya sürülebileceği söyleniyor. Önümüzdeki günlerde Snapdragon 765G'li cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

https://twitter.com/TechMate01/status/1206037317791567873