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    Oppo Reno 7A tanıtıldı: 90 Hz AMOLED ekran, 5G desteği ve IP68 koruması

    Oppo markası Reno 7 serisini yeni bir akıllı telefonla güncelledi. Oppo Reno 7A adı altında pazara giriş yapan cihaz 6.4 inç AMOLED ekran, 48 megapiksel ana kamera ve 4.500 mAh pille geliyor.
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    Oppo Reno 7A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Oppo, akıllı telefon ailesini yeni bir modelle genişletti. Çinli marka Reno 7A'yı resmen tanıttı. Orta sınıf saflarına katılan cihaz IP68 koruması, yüksek yenileme hızına sahip ekran ve 5G bağlantı desteği ile dikkat çekiyor.

    Akıllı telefon Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.4 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran içi parmak izi tarayıcısı ile donatılan cihazın ön tarafında 16 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Ekran, ön panel alanının %89.4'ünü kaplıyor.

    Oppo Reno 7A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Oppo Reno 7A, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Gücünü 5G destekli Snapdragon 695 yonga setinden alan modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına yer verilmiş. Ayrıca microSD kart yuvası var.

    Üçlü arka kamera ve 4.500 mAh pil

    Akıllı telefonun arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 4.500 mAh pilinden alan cihazın şarj hızı 18 watt.

    Oppo Reno 7A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Oppo Reno 7A kutudan Android 11 tabanlı ColorOS 12 arayüzü yüklü şekilde çıkıyor. Siyah ve açık mavi renk seçenekleri ile Japonya'da satışa sunulan cihazın fiyat etiketi 335 dolar. Diğer bölgelerde ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

    Oppo Reno 7A Özellikleri ve Fiyatı

    • Ekran: 6.4 inç AMOLED, Full HD+, 90 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
    • RAM: 6 GB
    • Depolama: 128 GB
    • İşletim sistemi: Android 11 (ColorOS 12)
    • Arka kamera: 48 + 8 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 16 megapiksel
    • Batarya: 4.500 mAh, 18W şarj
    • Bağlantı: 5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS, NFC, USB Type-C
    • Renkler: Siyah, Açık Mavi
    • Boyutlar: 159.7 × 73.4 × 7.6 mm
    • Ağırlık: 175 gr
    • Fiyatı: 335 dolar
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